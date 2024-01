DeFi-kryptoer klar til imponerende stigning forud for BTC ETF-godkendelse: Solana (SOL) og Pullix (PLX)

Kryptomarkedet svælger i optimismen, og spillerne forventer, at tyrene vil dominere sektoren i 2024 midt i spot-optimisme hos de Bitcoin-børshandlede fonde. I mellemtiden kunne tokens såsom Solana (SOL) og Pullix (PLX) være med på den opadgående rejse.

PLX er i øjeblikket i forsalgsfasen, og analytikerne forventer en 100X-prisstigning i det kommende år, hvilket matcher Messaris 2024-trendrapport.

Bitcoins kommende stigning

Copy link to section

Kryptoanalytikerne forudser en imponerende stigning hos Bitcoin i 2024, der primært vil være drevet af de institutionelle investorer. Det forventes, at Securities and Exchange Commission vil godkende en BTC ETF inden januar 2024.

💥🚨🚨🚨90% CHANCE OF BTC ETF APPROVAL BY JANUARY 10th 2024 + AS BITCOIN GAINS MAINSTREAM ADOPTION THROUGH ETF, THERE WILL BE AN ACCELERATION OF COMMERCIAL ACTIVITIES RELATED TO ALTCOINS AND THE COMPANIES WITHIN THOSE INDUSTRIES 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥💥 pic.twitter.com/98I0G32sIv — ISO 20022…. LET'S DO IT (@Rohitku24694375) December 14, 2023

Det kunne betyde et vendepunkt for Bitcoin og altcoins i en tid med stigende mainstream-accept. Mere kommerciel aktivitet på kryptomarkedet vil byde velkommen til stabile stigninger i sektoren.

Solanas gennembrud

Copy link to section

SOL dukker op som en af de bedste alts, der kunne eksplodere under en bredt baseret optur. Tokenet har været i søgelyset på det seneste på grund af dets imponerende prisudvikling. Desuden gør de hurtige og overkommelige gebyrer Solana til en fremragende spiller på det decentraliserede finans- (DeFi) og Dapp-marked.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Desuden kunne spekulationerne om en Solana børshandlet fond efter Ethereum ETF styrke SOL markant.

Pullix: Den første fællesskabsbaserede børs

Copy link to section

Pullix er en ny spiller på markedet for digitale aktiver og tiltrækker sig opmærksomhed på grund af sit massive forsalg og unikke blanding af funktioner. Det AI-baserede projekt ryster DeFi-sektoren, da det har til hensigt at forene decentraliserede og centraliserede systemer for at opbygge en førsteklasses kopihandelsbørs.

Pullix bruger PLX som sit originale token. Indehaverne af denne mønt kan drage fordel af “Trade-to-Earn”-funktionaliteten for at profitere af de indtægter, som børsen genererer. PLX-indehavere vil også modtage en fast passiv indkomst. Det vil potentielt opbygge et stort fællesskab og booste brugerdeltagelsen.

Desuden har firmaet en unik tilgang til at fjerne tokens fra cirkulationen og øge PLX-værdien. Den hybride handelsplatform vil bruge noget af sit daglige afkast til at købe og destruere tokens. Det sikrer et selvbærende netværk på tværs af de forskellige blockchains, som belønner kopihandlerne.

Pullix planlægger at afsløre hybridbørsen i januar 2024, og analytikere forudser en stigning i PLX på 580% under forsalget, før altcoinen eksploderer 100X ved platformens lancering.

Du kan finde flere oplysninger om Pullix forsalget via projektets officielle hjemmeside.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.