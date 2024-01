Hedera Hashgraph DeFi TVL nærmer sig rekordhøjde, men der er en fangst

Hedera Hashgraphs HBAR-token-pris har sluttet sig til den igangværende altcoin-sæson, da efterspørgslen efter tokenet fortsatte. HBAR-prisen steg til et højdepunkt på $0,9195, det højeste punkt siden 19. februar. Den er steget med mere end 155 % fra sit laveste punkt i år. Dette spring har givet den en markedsværdi på over 3 milliarder dollars.

Hederas rally er mest på grund af det igangværende Bitcoin og altcoin rally. Bitcoin steg til over $43.000 i onsdags, og nogle analytikere mener, at det kan ramme $100.000 forud for næste års halvering. I de fleste tilfælde har Bitcoin en tendens til at klare sig godt frem mod og efter halvering. Vi så det ske i april 2021, da mønten steg til et rekordhøjt niveau.

Der er andre katalysatorer. Inflationen i de fleste udviklede lande er faldende, hvilket øger muligheden for rentenedsættelser i 2024. I Storbritannien faldt den samlede inflation til under 4 % i november, og der er sandsynlighed for, at denne tendens vil fortsætte.

I mellemtiden er der stigende mulighed for, at Securities and Exchange Commission (SEC) vil godkende en spot Bitcoin ETF. SEC, Blackrock og Nasdaq holdt endnu et møde i denne uge for at diskutere hele processen.

Hedera Hashgraph stiger også på grund af dets ydeevne i sit decentraliserede finansøkosystem (DeFi). Data fra DeFi Llama viser, at netværkets TVL er steget til mere end $52 millioner. I HBAR-termer er TVL steget til 644,5 millioner tokens, et par punkter under det højeste niveau nogensinde.

Selvom dette er en god ting, er der en hage ved Hederas DeFi-økosystem. For det første er de fleste af de aktiver, der er låst på dens platform, i én hoved-dApp: SaucerSwap. Den decentraliserede udveksling (DEX) har en TVL på mere end $50 millioner. Det håndterede over $653k i volumen torsdag.

Udfordringen med dette er, at Hedera er blevet overhalet af mange nyere blockchain-netværk som Base, Sui, PulseChain og Aptos. Dette er selvom Hedera har en meget større markedsværdi end alle disse netværk.

På den positive side viser on-chain-metrics, at Hedera Hashgraph-netværket er ret populært blandt brugerne. Antallet af oprettede konti i netværket er steget til over 2,67 millioner, mens de aktive konti står på 1,37 millioner. Hedera har håndteret over 32,7 milliarder transaktioner med en gennemsnitlig tid på 1.000 transaktioner i sekundet (tps).

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.