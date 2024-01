Shanghai udfører verdens første grænseoverskridende afvikling ved hjælp af den digitale yuan

Bank of Chinas filial i Shanghai har med succes gennemført en betaling på 100 millioner yuan (14 millioner dollars) ved hjælp af sin centralbanks digitale valuta (CBDC), e-CNY. Lokale kilder angiver, at den oversøiske afvikling blev udført via Shanghai Financial Exchange International Board for guld. Forliget fandt sted den 20. december.

En talsmand for Bank of China kommenterede det vellykkede forlig:

Kontoen vil bidrage med finansiel styrke til at understøtte Shanghais dybtgående implementering af frihandelspilotzonens fremmestrategi og fremme kvaliteten og opgraderingen af det internationale handelscenter.

Milepælen er vigtig for Bank of China Shanghai, som har været i frontlinjen i e-CNY pilottests. Implementeringen af e-CNY forstærker Shanghais strategi for fremme af frihandelspilotzoner, da den søger at blive et internationalt handelscenter. På det seneste har banken muliggjort import af jernmalm til Kina ved hjælp af digital valuta.

Globale e-CNY CBDC-tests for at fremme adoption

Copy link to section

Kina har øget eksperimenterne med e-CNY, selvom landet søger at frigøre sig fra dollarafhængighed. Global pilottest så Kina underskrive et $400 millioner memorandum med De Forenede Arabiske Emirater om CBDC-samarbejde den 1. december. Kina har også samarbejdet med adskillige institutioner, herunder den britiske bankgigant Standard Chartered, om e-CNY-tests.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

For nylig udgav Kina sin seneste version af den digitale yuan-app. Den opdaterede version tilbyder forbedrede funktionaliteter og giver brugerne mulighed for at forbinde debetkort og personlige bankkonti for at købe digital valuta.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Kinas præsident Xi Jinping har ihærdigt støttet CBDC’er i troen på, at de er nøglen til at låse op for grænseoverskridende betalinger. Støtten kommer på trods af landets hårde holdning til digitale aktiver, efter at have forbudt kryptovalutatransaktioner i 2021. Fra juli i år oversteg e-CNY-transaktionerne 1,8 billioner yuan (250 milliarder dollars) transaktioner siden lanceringen for mindre end to år siden.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.