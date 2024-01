Arbitrum (ARB) pris, DeFi økosystem boomer, men der er 1 nøglerisiko

Arbitrum (ARB) kryptoprisen har iscenesat et stærkt opsving, efterhånden som kryptotyren fortsætter, og den fortsætter med at vinde markedsandele. ARB-tokenet steg til et højdepunkt på $1,3600, det højeste punkt siden 6. maj. Den er steget med over 79 % fra sit laveste niveau i år, hvilket giver den en markedsværdi på over 1,6 milliarder dollars.

Blomstrende DeFi-økosystem

Arbitrum har været en af de største vindere i kryptoindustrien i 2023, da efterspørgslen efter dets netværk accelererede. Efterhånden som flere udviklere flyttede til dets netværk, passerede det andre lag-2-netværk som Polygon og Optimism. Det passerede også andre store navne i blockchain-industrien som Avalanche og Solana.

Arbitrum har tiltrukket mange kendte udviklere i sit økosystem. Ifølge DeFi Llama har den vokset sin Total Value Locked (TVL) til over 2,3 milliarder dollars. Den største dApp i sit økosystem er GMX, som har over $551 millioner i aktiver. Det indsamlede også over $340k i gebyrer fredag.

De andre prominente spillere i Arbitrum er Uniswap, Aave, Radiant, Balancer, Camelot, Stargate og Compound. Mens GMX har flere aktiver i sit økosystem, er Arbitrums Uniswap-version den fjerdestørste DEX i verden. Det håndterede over $533 millioner aktiver inden for de seneste 24 timer.

Ud over DeFi vinder Arbitrum også indpas fra udviklere i industrier som spil, NFT’er og infrastruktur. Nogle af de bedste spil i dets økosystem er Farcana, Starfall og The Beacon.

Udviklere elsker Arbitrum for flere faktorer, såsom dets hurtige hastigheder, lave transaktionsomkostninger og den betydelige grad af decentralisering. De elsker også Arbitrum Orbit, dens nyligt lancerede platform, der gør det muligt for folk at lancere deres kæder. Disse kæder slår sig ned på Arbitrum eller Nova.

Den største udfordring for Arbitrums ARB-token er det begrænsede antal tokens i omløb. Ifølge CoinGecko er der nu 1,25 milliarder tokens mod de maksimale 10 milliarder. Det betyder, at indehaverne kan forvente mere udvanding i de kommende år.

Beslutningspris prognose

ARB-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at ARB token-prisen har været i en stærk optrend i de seneste par dage. Det vendte for nylig den vigtige modstand til $1,2237, dets højeste sving den 10. november.

Arbitrum-prisen er også steget over det 50-dages glidende gennemsnit og 50% Fibonacci Retracement-niveauet. Oscillatorer som RSI og Stokastiske Oscillator har peget opad. Derfor vil udsigterne for Arbitrum-prisen fortsætte med at stige, da købere målretter nøglepunktet til $1,50.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.