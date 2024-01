Axelar (AXL) prisprognose, mens stigningen fortsætter: er det et køb?

Axelar (AXL)-prisen er steget i de seneste par uger, efterhånden som efterspørgslen efter kryptovalutaer stiger. Tokenet sprang til en højde på $1,2797, en rekordhøj. Den er steget med mere end 280 % fra sit laveste punkt i år. Dette rally har bragt dens samlede markedsværdi til over $611 millioner.

Hvorfor stiger AXL token

Axelar er en førende aktør i kryptoindustrien. I modsætning til andre netværk arbejder Axelar bag kulisserne for at drive de største platforme i branchen. Det beskriver sig selv som Stripe for blockchain-industrien. Stripe er en fintech-virksomhed, der behandler betalinger for virksomheder som Amazon, Shopify, Salesforce og Google.

Axelar driver nogle af de mest kendte platforme i branchen. Nogle af de bedste dApps i økosystemet er dYdX, PancakeSwap, KyberSwap, Pangolin og Lido. Andre i økosystemet er Seedify, Kado og Decentraland.

Derfor stiger Axelar-prisen, efterhånden som flere netværk fortsætter med at stige. Den seneste integration var Vertex Protocol, som er en af de største DEX i verden. Det samarbejdede også med Centrifuge, en platform for Real World Assets (RWA). Det blev også opført af Upbit.

With the integration of @vertex_protocol, DEXs building with Axelar network are handling more than half the total 24h market volume on any given day 🦾https://t.co/Tm1HR2HOPr



What this means for the cross-chain narrative 🧵 👇 — Axelar Network (@axelarnetwork) December 12, 2023

Axelar-prisen er også steget på grund af det voksende DeFi-økosystem. Data fra DeFi Llama viser, at Axelar har vokset sin Total Value Locked (TVL)-stigning til mere end $613 millioner, hvilket er rekordhøjt. Antallet af ugentlige forpligtelser i økosystemet er steget til 207.

Vigtigst er det, at Axelar tokens pris er steget på grund af den igangværende kryptobonanza, som har set de fleste tokens stige. Bitcoin er flyttet til over $43.000, mens den samlede markedsværdi i økosystemet sprang til over $1,7 billioner.

Kryptovalutaer går gennem stor medvind, herunder faldende inflation, kommende Bitcoin ETF og den kommende Bitcoin-halvering. Alt dette har ført til Fear of Missing Out (FOMO).

Axelar prisudsigt

AXL-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at AXL token-prisen har været i en stærk optrend i de seneste par uger. Senest vendte tokenet det vigtige modstandspunkt på $1,036 til støtte. Dette var et afgørende niveau, da det var det højeste punkt i februar i år.

Axelar forbliver over 50-dages og 25-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) har bevæget sig over nøglemodstandspunktet på 70. Derfor er udsigterne for mønten bullish, med det næste punkt at se er på $1,50. Stop-loss af denne pris er på $1,0367.

