BitMEX-grundlægger Arthur Hayes siger, at han solgte SOL for ETH: Her er hans prognose

Solanas seneste prisstigning kunne resultere i, at nogle investorer kan melde om en profit eller sende denne til andre positioner. BitMEX-grundlægger Arthur Hayes siger, at han gjorde netop dette, da han solgte sine SOL for at købe flere Ethereum (ETH).

Midt i disse prognoser, kunne noget af denne profit på tværs af markedet bruges til at købe et nyt token som Memeinator (MMTR)?

BitMEX grundlægger spår, at Ethereum vil ramme $5k

BitMEX-grundlægger Arthur Hayes skrev for nyligt på hans X-konto, at han solgte sin Solana (SOL)-beholdning og brugte disse midler til at købe flere Ethereum (ETH).

Hayes’ handling kommer, efter at Solana steg til $99 den 22. december og overhalede både XRP og BNB i markedsværdi og blev dermed nummer fire. Den åbne interesse for kryptovalutaen har nået 1,25 milliarder. I løbet af de sidste mange uger har Hayes skrevet om, at SOL går til $100. Tokenets pris er steget med mere end 70% i løbet af den seneste måned.

Men selvom SOL har klaret sig langt bedre end ETH i 2023, er kryptoiværksætteren og branchepersonligheden optimistisk med hensyn til Ethereum.

Ifølge den tidligere BitMEX-direktør kan verdens næststørste kryptovaluta-aktiv målt efter markedsværdi stige til $5.000. Især ETH steg til et rekordhøjt niveau på over $4.800 under det sidste opsving.

Arthur Hayes har et langsigtet perspektiv med hensyn til krypto

Bortset fra hans optimistiske ETH synspunkt, så fastholder Hayes, at krypto er kommet for at blive, og at der måske ikke er noget bedre tidspunkt at investere “langt i krypto.” Han har også deltaget i den seneste debat om Bitcoin ETF’en – spørgsmålet om enten kontanter eller naturalier.

Ifølge Hayes, mens “in natura”-kreationer og indløsninger er “enklere og renere for fonden”, så giver kontanter mere kraft. Men det kan betyde, at “kun politisk forbundne mæglere og børser” i USA vil blive brugt som modparter, bemærker han.

“Det bliver interessant at se, hvordan markedets mikrostruktur ændrer sig, hvis den da overhovedet gør dette. Vil prisdannelsen flytte fra øst til vest? Vil det vigtigste tidspunkt at handle på være man-fre kl. 16 EDT, når oprettelses-/indløsningsvinduet lukker?”, mente han.

Hayes mener dog, at dette scenarie kan skabe et væld af arbitragemuligheder for investorerne, som kan drage fordel af dette på tværs af både de amerikanske og ikke-amerikanske kryptobørser.

Er det lige nu et godt tidspunkt at købe Memeinator?

I takt med at markedet ser frem mod et kommende opsving, hvor Bitcoin, Ethereum og Solana sandsynligvis vil eksplodere i værdi, så kender investorerne også til potentialet for et tårnhøjt afkast fra relativt ukendte perler.

Markedsanalytikerne har peget på L2-tokens, AI og gaming som nogle af de store trends, man skal holde øje med. Meme coin-verdenen tiltrækker sig også stor opmærksomhed, især efter de fantastiske resultater, som den Solana-baserede Bonk (BONK) har opnået.

Memeinator (MMTR), en ny AI-relateret meme-mønt i forsalg, er ikke desto mindre ved at dukke op som en potentiel udfordrer. Ifølge hvidbogen vil Memeinator tilbyde reel nytteværdi til sit fællesskab. Det inkluderer en spilplatform, NFT’er og staking – funktioner, der adskiller projektet fra svage meme-tokens, der ikke tilbyder andet end hype-baseret spekulation.

Ved at overhale disse værdiløse meme-mønter har Memeinator som mål at nå $1 milliard i markedsværdi. I øjeblikket er det kun Bonk, Shiba Inu og Dogecoin, der er meme-mønter med en markedsværdi på over $1 milliard.

Memeinator-forsalget nærmer sig $2,4 millioner

Memeinators forsalg var oprindeligt sat til at være 29 faser, men blev siden reduceret til 20 efter fællesskabets forslag og feed. Siden reduktionen tidligere på måneden er salget af MMTR-tokenet accelereret.

Den 22. december havde projektet rejst næsten $2,4 millioner, og fase 9 giver deltagerne i forsalget en chance for at købe MMTR til $0,0157. Der er et juletilbud på 10% bonus til de investorer, der køber for $5k eller mere af tokenet.

Interesserede deltagere kan også se frem til mange andre goder under forsalget. Staking er også tilgængeligt forud for Memeinators længe ventede lancering.

