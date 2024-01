Forudsigelser om kryptopriser: Cryptex Finance (CTX), DigiByte, Oasis Network

Kryptobonanzaen fortsatte i denne uge, hvilket fik mange investorer til at generere stærke afkast. De fleste af de bedste vindere var velkendte spillere, især dem i Solana-økosystemet. Solana selv steg og blev den femtestørste kryptovaluta i verden.

Under overfladen har flere andre kryptovalutaer gjort det godt, da kryptorallyet får fart. Her er nogle af de bedste kryptovalutaer at se i løbet af weekenden, herunder Cryptex Finance (CTX), DigiByte (DGB) og Oasis Network (ROSE).

Oasis netværk | ROSE

Oasis Network- prisen har været en af de bedst ydende kryptovalutaer i år. ROSE, netværkets token steg til et højdepunkt på $0,1161, det højeste punkt siden august sidste år. Den er steget med mere end 208 % fra sit laveste niveau i år.

Oasis Network er hoppet på grund af kryptobonanzaen og de seneste økosystemnyheder. Den største nyhed i økosystemet var Mainnet Eden-opgraderingen, som gjorde Oasis Core 23.0.x funktionel.

Eden introducerede flere vigtige funktioner i økosystemet. For eksempel kan delegatorer i økosystemet stemme i forslag til styring på kæden, parallelle køretider, parameterafstemning og øjeblikkelig synkronisering.

ROSE token har bevæget sig over nøglemodstandsniveauet på $0,086, dets højeste punkt den 15. februar. Det sprang også lidt over nøglemodstandspunktet på $0,1161, dets højeste sving i august sidste år.

ROSE er også hoppet over 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) og Stokastisk Oscillator flyttede til det overkøbte punkt. Derfor er der en sandsynlighed for, at Oasis Network-prisen vil fortsætte med at stige, da købere målretter det vigtigste modstandspunkt til $0,15.

Cryptex Finance | CTX

Cryptex Finance (CTX) er en small-cap kryptovaluta, der er meget populær blandt daytradere. Det har en markedsværdi på mere end 11 millioner dollars. CTX-token har også deltaget i det seneste krypto-tyreløb, da det steg fra år-til-dato laveste på $0,69 til det højeste på $3,15.

På sit højeste steg Cryptex Finance-prisen med mere end 385% fra sit laveste punkt i år. Det forbliver over 50-dages og 25-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Møntens oscillatorer har bevæget sig nedad, med det relative styrkeindeks glidende til neutralpunktet på 50. Den stokastiske oscillator har også bevæget sig under neutralpunktet.

Mønten har dog dannet et dobbelt-top-mønster til $3,12, hvis halsudskæring var på $1,54. Derfor er udsigterne for mønten bearish, da sælgerne målretter halsudskæringen til $1,54.

DigiByte prisprognose

DigiByte (DGB) token-prisen var en af de bedst ydende kryptovalutaer for nylig. Den er steget med mere end 56 % fra sit laveste punkt i år og svæver nu på det højeste punkt siden 6. juli. Tokenet er steget over 50-dages og 25-dages EMA, mens Relative Strength Index har peget opad.

DigiByte-prisen er hoppet over det vigtige modstandspunkt på $0,0088, dets højeste sving den 13. november og den 13. juli. Derfor er udsigterne for DGB-token-prisen bullish, hvor det næste niveau at se er på $0,108, hvilket er omkring 20% over det nuværende niveau. Det var det højeste sving den 19. april.

DGB-diagram af TradingView

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.