Kryptovirksomheder styrker politiske donationer

Kryptoindustrien har øget sine politiske bidrag markant som reaktion på øget kontrol og regulatorisk pres i Washington, ifølge en rapport offentliggjort i Financial Times.

Topspillere som Coinbase, Circle og a16z, sammen med prominente personer, herunder Ron Conway, Fred Wilson og Winklevoss-tvillingerne, finansierer aktivt pro-krypto-lovgivere og går ind for stoppede krypto-relaterede lovforslag i Kongressen. Denne stigning i politisk engagement kommer forud for det kommende præsidentvalg.

Finansiering af pro-crypto-initiativer

I denne uge bidrog Coinbase, Circle og a16z tilsammen $78 millioner til Fairshake, en føderal super-PAC designet til at fremme “pro-krypto-lederskab.” Fairshake opererer ved at acceptere ubegrænsede donationer fra både virksomheder og enkeltpersoner, hvilket markerer et markant skift i industriens politiske engagement.

Tidligere havde kryptosektoren brugt relativt små summer på politiske aktiviteter. For eksempel forventes Coinbase’s lobbybudget for året at nå kun 4 millioner dollars, og Circle har brugt kun 760.000 dollars siden 2021 ifølge offentlige ansøgninger.

Står over for stigende Washington-kritik

Kryptoindustriens intensiverede politiske indsats er som reaktion på en stadig mere kritisk tone i Washington, hvor senator Elizabeth Warren blandt de fremtrædende stemmer opfordrer til strengere kryptoregler.

I oktober skrev Warren og omkring 100 lovgivere et brev til Det Hvide Hus og Finansministeriet, hvor de opfordrede til handling mod ulovlige kryptoaktiviteter og citerede bekymringer om nationale sikkerhedsrisici forbundet med digitale aktiver.

Nationale sikkerhedsproblemer

Senator Warren understreger hendes holdning og hævder, at “Digitale aktiver skaber en national sikkerhedsrisiko.” Hun hævder, at den uregulerede karakter af visse aspekter af kryptorummet gør det til en attraktiv mulighed for kriminelle.

Nogle aktører inden for kryptoindustrien fremmer aktivt deres tilsidesættelse af internationale regler om hvidvaskning af penge, hvilket giver anledning til bekymringer.

Plettet omdømme og regulatorisk kontrol

De seneste skandaler, herunder fængslingen af Sam Bankman-Fried, tidligere administrerende direktør for FTX, og regulatoriske handlinger mod Binance for at undlade at bekæmpe hvidvaskning af penge og omgåelse af sanktioner, har skæmmet kryptosektorens omdømme. Disse hændelser har forstærket den politiske kontrol og kritik af industrien i Kongressen.

Reaktion på regulatoriske huller

Fairshake, super PAC finansieret af kryptovirksomheder, er opstået delvist som reaktion på opfattet kongres passivitet med hensyn til en omfattende lovgivningsramme for krypto.

Nuværende sanktioner og bøder pålagt kryptofirmaer skyldes primært overtrædelser af eksisterende føderale værdipapir- og hvidvasklove, hvilket understreger fraværet af omfattende kryptospecifikke regler.

Søger fælles fodslag med traditionelle modstandere

Interessant nok har selv langvarige modstandere i Washington, såsom senator Warren og bankindustrien, fundet fælles fodslag om behovet for at pålægge kryptosektoren forpligtelser mod hvidvaskning af penge.

I december fremlagde senator Warren et lovforslag, der havde til formål at tilpasse kryptoreglerne med etablerede finansielle industristandarder.

Valgdynamik

Det truende valg i november er i stigende grad relevante for kryptoindustriens fundraising-indsats, da valgets udfald kan påvirke det regulatoriske landskab væsentligt.

Orlando Cosme, grundlægger og administrerende advokat hos advokatfirmaet OC Advisory, fremhæver: “Hvis demokraterne vinder præsidentvalget, og især hvis de også fejer over Kongressen, så ja, der vil næsten helt sikkert være store udfordringer fra et regulatorisk perspektiv i de kommende år. “

Former den regulatoriske fremtid

Mens kryptoindustrien navigerer i et skiftende politisk landskab, forbliver den standhaftig i sin forpligtelse til at påvirke den lovgivningsmæssige fremtid for digitale aktiver i Washington.

Sektorens øgede politiske engagement er udtryk for dens vilje til at beskytte og fremme sine interesser i et reguleringsmiljø under udvikling.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.