Her er grunden til, at prisen på Near Protocol pumper

Near Protocol ($NEAR)-prisen fortsatte sin spektakulære stigning på Black Friday, selvom Bitcoin og andre altcoins tog et pusterum. Tokenet sprang til et højdepunkt på $4,61, dets højeste punkt siden september 2022. Det er hoppet med mere end 360% fra sit laveste punkt i år.

Gate lister Neat, da Binance lister USDC på Near

Near Protocols pris har været på et stærkt rally i de sidste par måneder, hjulpet af det igangværende altcoin-rally. Møntens rally accelererede for et par uger siden, efter at netværket introducerede NEAT, den første inskription i netværket.

NEAT blev skabt for at drage fordel af den stigende interesse for inskriptioner, som det fremgår af den stærke præstation af Bitcoin Ordinals og ORDI. Det søger at drage fordel af Near Protocols skalerbare infrastruktur, lave transaktionsgebyrer og hurtigere hastigheder.

Ifølge erklæringen kan et enkelt $NEAR-token behandle op til 2.000 transaktioner til lave gaspriser. Gate.io blev en af de største børser, der noterede NEAT-tokenet juledag.

Den anden grund til, at NEAR-prisen stiger, er nyheder om, at Binance havde afsluttet integrationen af USD Coin (USDC) på Near Protocol. Det åbnede derefter ind- og udbetalinger, hvilket gav det adgang til millioner af kunder.

Nær Protocol-prisen steg også, da dets DeFi-økosystem vendte tilbage. Den samlede værdi låst (TVL) i økosystemet steg med over 12% tirsdag til over $106 millioner. Ifølge DeFi Llama er de største dApps i dets økosystem LINEAR Protocol, Meta Pool Near og Burrow.

Endelig stiger mønten, mens handlende pumper i sociale medieplatforme. Et nærmere kig viser, at $NEAR hashtagget var populært på nøgleplatforme som X (Twitter) og StockTwits. For nylig er disse sociale medieplatforme blevet nyttige til at pumpe tokens som Solana og Avalanche.

Prisprognose nær Protocol

NEAR-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at $NEAR token har været i en stærk optrend i de sidste par måneder. I denne periode er det steget fra et lavpunkt på $0,97 til over $4,61. Det krydsede for nylig det vigtige modstandspunkt ved $2,83, dets højeste punkt den 8. februar. Mønten dannede også et gyldent korsmønster den 26. november.

I mellemtiden har Relative Strength Index (RSI) og Stokastisk Oscillator bevæget sig over det overkøbte niveau. Derfor er udsigterne for mønten mildt bullish, og det næste punkt at se er på $5,0. En kort tilbagetrækning til $4 er også mulig.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.