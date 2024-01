Everlodge (ELDG) tokenet forventes at nyde godt af et boom indenfor rejsebranchen

Det går godt for den globale rejsebranche, hvilket fremgår af de vigtigste virksomheders resultater i 2023. Airbnbs aktiekurs steg med over 62 %, mens hotelkoncerner som Hilton og Marriott steg med over 40 %. Krydstogtselskaber som Carnival og Royal Caribbean blev mere end fordoblet.

Flyselskaberne på den anden side steg kraftigt, da de fleste af dem afgav store flyordrer til Boeing og Airbus. Og analytikere mener, at virksomhederne i sektoren vil fortsætte med at blomstre i 2024, efterhånden som inflationen og renterne falder.

Krypto- og aktiernes præstationer

En vigtig katalysator for rejsebranchen er den løbende udvikling i vigtige aktiver som kryptovalutaer og aktier. Digitale valutaer som Bitcoin, Ethereum og Solana er mere end fordoblet, hvilket har øget den samlede markedsværdi i branchen til over $1,7 billioner.

Aktier klarede sig også godt i 2023, da Nasdaq 100-indekset steg med mere end 50%. De nøje overvågede S&P 500- og Dow Jones-indekser steg også med tocifrede tal i løbet af året.

Rejsebranchen trives, når der er flere medvinde. For eksempel fører højere aktie- og kryptopriser til mere forbrugertillid, hvilket igen fører til flere udgifter. Faldende inflation, stigende lønninger og lave renter er også afgørende for sektoren.

Analytikere mener, at disse forhold vil konvergere i 2024. Data offentliggjort i fredags viste, at de personlige forbrugerudgifter (PCE) faldt igen i november, da energipriserne fortsatte med at falde.

Samtidig har Federal Reserve peget på mindst tre rentenedsættelser i 2023. Analytikere ser flere nedsættelser, hvis inflationen fortsætter med at falde, og den økonomiske vækst går i stå.

EverLodge forsøger at ruske op i branchen

EverLodge sigter mod at drage fordel af denne medvind i hotelbranchen. Udviklerne har skabt en platform, der befinder sig i skæringspunktet mellem sektoren og blockchain-teknologien. Helt præcist håber de at disrupte ferieudlejningssegmentet ved hjælp af blockchain.

Ideen er relativt enkel. Da de fleste mennesker ikke har adgang til midler til at eje ferieboliger, kan de crowdsource og eje ejendomme på de bedste steder. Når de har gjort dette, kan de nemt tjene penge på udlejning.

Disse ejendomme købes i form af Non-Fungible Tokens (NFT), som også kan øge likviditeten, da man kan købe og sælge sit aktiv inden for et par minutter. Den bruger også centrale teknologier som smarte kontrakter til at sikre økosystemet.

Everlodge vil blive drevet af ELDG tokenet. Ifølge hvidbogen vil tokenet have et forsalg på 532 millioner tokens, med en startpris på $0,01. I skrivende stund er denne forsalgspris steget til 0,027 USDT, og udviklerne har solgt over 22,3 millioner tokens. Denne vækst skete, da skaberne gav en indbetalingsbonus på 30%. Du kan købe Everlodge-tokenet her.

Men som med alle kryptovalutaer er der en risiko forbundet med at købe tokens i forsalgsfasen. Selvom Everlodge er lovende, er det derfor vigtigt, at du er opmærksom på risikostyring. I dette tilfælde bør du kun investere midler, som du er tryg ved at miste, da dette er en mulighed med høj risiko og høj belønning.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.