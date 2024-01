Meme Moguls ($MGLS) potentiale, når opmærksomheden skifter til altcoins

Selvom Bitcoin forbliver i rampelyset på grund af spot-Bitcoin ETF-hypen, så mener nogle dog, at alts vil dominere det kommende år, og Ethereum vil overgå den førende krypto i 2024. Goldman Sachs’ tidligere administrerende direktør Raoul Pal forudsiger, at Ether vil kunne gentage sin præstation fra 2021 (da den steg 245 %) i det kommende år.

ETH is predicted to outperform BTC in 2024.

Former Goldman Sachs CEO Raoul Pal is predicting that Ethereum (ETH) will outperform Bitcoin (BTC) in 2024. The Real Vision CEO suggests that the ETH/BTC pair may replicate a similar market price pattern to that of 2021 in the coming… — Ali Bent (@BentG63) December 25, 2023

Ethereum er den førende altcoin målt efter værdi, og en stigning ville betyde betydelige prisstigninger på altcoin-markedet. Meme-tokens, der er kendt for at klare sig bedre under bredt funderede stigninger, vil sandsynligvis skyde i vejret i et sådant klima, hvilket understøtter Meme Moguls’ (MGLS) vækstpotentiale.

Meme Moguls: Opdag kraften hos krypto-memes

Krypto-memes er blevet mere og mere populære i løbet af de sidste par måneder, og Meme Moguls fører an og har rejst næsten $1 million i fase 3 af sit forsalg.

Meme Moguls er den første memebaserede børs af sin slags, som giver økosystemets deltagere mulighed for at tjene $MGLS-tokens. Platformen tilbyder adskillige meme-inspirerede digitale mønter, og dens aktive tilstedeværelse i fællesskabet vil sandsynligvis bidrage til projektets langsigtede succes.

Meme Moguls har flere måder at holde sit community engageret på. Udover uddelingen af $10.000 til den mest aktive X (Twitter)-deltager, kan $MGLS-stakere nyde godt af forskellige belønninger baseret på deres årlige afkast. Børsens P2E-spil giver også spillerne mulighed for at tjene særlige gaver og endda unikke ikke-fungible tokens (NFT’er).

Bør du investere i $MGLS?

Meme Moguls kunne være blandt de aktiver, der har et enormt potentiale for at stige, mens kryptoverdenen venter på det næste opsving inden for altcoin-sektoren. Projektet ønsker at udkonkurrere rivaler som Dogecoin og Pepe. Meme Moguls lover at skabe 100 millionærer inden for 90 dage efter den officielle lancering.

Altcoin handles til $0,0025 ved denne udgivelse, og analytikere forventer, at denne nyttebaserede meme-mønt vil stige med 1000% ved afslutningen på den sidste forsalgsfase.

Du kan finde flere oplysninger om Meme Moguls på deres hjemmeside.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.