Velas (VLX), tidligere Ferrari kryptosponsor, kæmper for at vinde markedsandele

Velas (VLX), den tidligere højtflyvende Ferrari-sponsor, kæmper for at vinde markedsandele i blockchain-industrien. Mens VLX-tokenprisen er steget med over 202 % fra sit laveste niveau i 2022, er den fortsat 97 % under det højeste niveau nogensinde. Dens markedsværdi lå på over 40 millioner dollars.

Velas kom i søgelyset i 2021 på højden af krypto- og meme-aktier-rallyet. På det tidspunkt troede investorer, at netværket, som lovede høje hastigheder og lave transaktionsomkostninger, ville være det næste store alternativ til Ethereum.

Mens Ethereums transaktioner per sekund lå på omkring 30, ville Velas behandle 50.000. Dets gennemsnitlige transaktionsgebyr er $0,00001, meget lavere end for Ethereum og andre kæder. Da dets VLX-token steg, blev den samlede markedsværdi til over 1,2 milliarder dollars.

Velas forsøgte at vokse sin markedsandel ved at indgå partnerskab med Ferrari, et af de mest ikoniske hold i nettet. Som sponsor sikrede den sig en meget populær plads på bagfløjen. Vigtigst af alt kom dette sponsorat efter den succesfulde 2021-sæson, som var den mest sete sæson i årtier.

Partnerskabet fungerede dog ikke godt for begge sider, og Ferrari opsagde det i 2022. Velas voksede heller ikke sin markedsandel, som det havde forventet. Ifølge sin hjemmeside har den kun 23 projekter i sit økosystem.

Og ifølge DeFi Llama har den kun 12 DeFi-projekter i økosystemet med en samlet Total Value Locked (TVL) på 2,68 millioner dollars. Den største dApp i økosystemet er WagyuSwap, som har $1,18 millioner i TVL. Det har kun to spil – Warlands og Velhalla – i sit økosystem.

Velas er i høj grad blevet slået af flere nyere blockchain-projekter. For eksempel har Base, som blev lanceret i 2023 af Coinbase, en TVL på over $450 millioner. På samme måde er det blevet slået af projekter som Sui og Manta.

Denne præstation rejser spørgsmål om markedsføring i kryptoindustrien. Tezos, som har indgået et samarbejde med RedBull Racing og Manchester United, har kæmpet for at vinde markedsandele. Tilsvarende har Crypto.com, som har brugt de fleste virksomheder på markedsføring, stadig en ubetydelig markedsandel i kryptobørsindustrien.

