Ethereum, Chainlink stiger midt i altcoin-stigningen: Er Meme Moguls også klar til at eksplodere?

Ethereum-prisen er brudt forbi et vigtigt modstandsområde og handler nu over $2.400, hvilket analytikerne betragter som et positivt signal for altcoins. Faktisk faldt den øverste altcoins næsten tocifrede stigning sammen med markante bevægelser hos BNB, Cardano og XRP. Bitcoin SV steg også, og det samme gjorde Chainlink, som steg mere end 16% på 24 timer.

Analytikerne peger på en potentiel fortsat opadgående tendens hos ETH og LINK. Hvad betyder de overordnede markedsprognoser for Meme Moguls (MGLS), der er et nyt token i forsalgsfasen, der skaber bølger på tværs af de sociale diskussioner?

Ethereum prisprognose

Ethereum ligger i øjeblikket over $2.300-niveauet, efter at tyrerne har knust de vigtigste forhindringer ved $2.200. Den førende altcoin, hvis pris er steget med 20 % i løbet af den seneste måned, er måske kun i begyndelsen af en større opadgående vending.

Efter at have testet støtten ved $2.200 igen, så vil det opadgående momentum sandsynligvis fortsætte i de kommende uger. Ifølge kryptoanalytikeren Rekt Capital kan ETH/USD over $2.274 få tyrene til at skubbe til den kritiske modstandszone i nærheden af $2.800.

Hvis køberne bevarer grebet om stemningen, så mener analytikeren, at en stigning på 22% kunne være på vej.

Chainlink pris forudsigelse

På et stærkt tyremarked vil priser over $3.000 sandsynligvis åbne ETH for en gentest af alle tiders højder. BitMEX-grundlægger Arthur Hayes forudsagde for nylig, at Ethereum snart kunne nå et niveau på $5.000. Dette er en prognose, der vil favorisere de bedste altcoins som Chainlink.

Efter et par omskiftelige måneder så LINK ud til at halte bagefter, da nogle mønter steg højere. Men med en pris på over $16, vil en vellykket gentest og etablering af zonen som støtte sandsynligvis sætte LINK på kurs mod flere gevinster.

De positive fremtidsudsigter for Chainlink er også hjulpet på vej af en stigning i hvalaktiviteten. Der er også potentialet til at blive en stor spiller i tokeniseringsbranchen i 2024.

Som delt af kryptoanalytikeren Ali, har hvalerne slugt ca. 7 millioner $LINK alene i løbet af den sidste uge. Det svarer til en værdi på over $105 millioner af altcoinen, og der er sandsynlighed for en betydelig stigning i købstrykket, når de store indehavere igen bliver mere positive over for LINK.

In just the past week, #Chainlink whales have purchased approximately 7 million $LINK, worth over $105 million!



This substantial buying spree suggests a growing confidence among major players in #LINK. pic.twitter.com/gg6SxGykhD — Ali (@ali_charts) December 27, 2023

Meme Moguls (MGLS): Kunne dette token eksplodere i 2024?

Meme Moguls satser på at blive verdens første meme-baserede børs. Ud over en meme-handelsplatform vil Meme Moguls også tilbyde et play-to-earn-spil, hvor spillerne får mulighed for at finpudse deres meme-handelsfærdigheder, mens de konkurrerer om at blive den næste mogul.

Den originale MGLS token er valutaen i spillet og giver indehaverne adskillige andre fordele, herunder styring og passiv indkomst.

Hvis du spørger dig selv, hvorfor du ellers skulle deltage i Meme Moguls’ forsalg, så kunne adgang til et marked, hvor du kan handle med alle de mest populære meme-inspirerede aktiver, være et plus. Indsats- og optjeningsfunktionen kan også være en god måde at tjene passiv indkomst på, ligesom belønningssystemet, der er tilgængeligt for topmogulerne.

Når det gælder tokenomics, så har en fællesskabsdrevet tilgang gjort, at 60% af det Ethereum-baserede tokens samlede udbud på 3 milliarder er afsat til forsalget. Interessen har allerede fået investorer til at kaste sig over de to første faser. I øjeblikket kan købere i fase 3 få MGLS for $0,0025, og der er rejst over $1 million.

Ifølge statistikkerne kan meme-markedet vokse til en branche på $6,1 i 2025. Med Meme Moguls klar til dominans, kan den oprindelige MGLS-pris afspejle gevinster for Ethereum og andre top altcoins. Det forventede opadgående momentum for Dogecoin og Shiba Inu betyder også, at Meme Moguls’ pris muligvis vil eksplodere efter lanceringen.

Find ud af mere om Meme Moguls og hvordan du køber MGLS her.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.