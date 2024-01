USD/TRY: Her er grunden til, at den tyrkiske lira fortsatte sit udsalg

USD/TRY -kursen steg til endnu et rekordhøjt niveau torsdag efter de seneste nyheder om minimumsløn. Parret steg til et højdepunkt på 29,50, da det nærmede sig det centrale psykologiske niveau på 30. Det har været i et bemærkelsesværdigt rally i år, siden det handlede kl. 18,50 i januar.

Den seneste USD til TRY-kurs fortsatte med at stige, da investorerne reagerede på de seneste tyrkiske minimumsløndata. Regeringen besluttede at hæve mindstelønnen med 49% for at hjælpe beboerne med at håndtere den stigende inflation.

Tyrkiets mindsteløn steg til 17.002, svarende til $578. Den stigning var på oversiden af det band, som analytikere hos Goldman Sachs forventede. Derfor er der sandsynlighed for, at de stigende lønninger vil føre til mere inflation.

De seneste data viste, at den tyrkiske inflation steg til 62 % i november, en af de højeste globalt. Satsen er stadig lavere end pandemien på 85,51%.

Den stigende mindsteløn vil også have betydning for den brede økonomi. For det første vil det sandsynligvis føre til flere jobnedskæringer, efterhånden som virksomheder håndterer stigende omkostninger. De seneste data afslørede, at Tyrkiets arbejdsløshed lå på over 9,1 %.

Det vil også øge det offentlige underskud, da det er en af de bedste arbejdsgivere i landet. Regeringen beskæftiger vigtige arbejdere som sygeplejersker og lærere.

Lønstigningen kom en uge efter , at Centralbanken i Republikken Tyrkiet (CBRT) leverede sin syvende renteforhøjelse i træk. I en erklæring hævede banken renten til 42,5 % fra de tidligere 40 %. Satserne lå på 8,5 % før landets valg tidligere på året.

Alligevel er Tyrkiets realrenter i den negative zone. Realrenter beregnes ved at trække satser fra inflationen. I dette tilfælde ligger de på over -20 %, og situationen vil forværres, da analytikere forventer, at inflationen topper i maj næste år.

USD/TRY prognose

USD/TRY-diagram af TradingView

USD/TRY har været i et spektakulært tyreløb i 2023, da det sprang med mere end 36 %. Dette gjorde den tyrkiske lira til den næstdårligste valuta på de nye markeder efter den argentinske peso.

Det daglige diagram viser, at parret har holdt sig komfortabelt over de 50-dages og 25-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Yderligere har MACD bevæget sig over det neutrale nulpunkt, mens den stokastiske oscillator steg over det overkøbte niveau.

Derfor er udsigterne for den tyrkiske lira stadig bearish for nu. Parret vil sandsynligvis stige til nøglemodstanden ved 30 i de kommende dage. Et træk over denne modstand vil se det målrette punktet til 31.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.