Pullix bliver et øjeblikkeligt hit, da investorer køber for næsten $2 millioner under forsalget

Pullix, en kommende “trade-to-earn” kryptovaluta, lancerede sit forsalg for et par dage siden. Gennem fase 4 har investorerne akkumuleret tokenet, da det rejste beløb nåede op på $1,98 millioner. Deres investering er ikke tilfældig, men peger på det potentiale som projektet har. Investorernes forventninger om, at Pullix vil indtage en særlig position i kryptoverdenen, har tiltrukket FOMO. Derfor burde du måske finde ud af mere om dette token, der forventes at stige mere end 100x i 2024.

Om Pullix

Pullix er en kryptobørs, der kombinerer funktionerne fra de decentraliserede og centraliserede børser. Platformen blev lanceret ud fra konstateringen af, at de to typer børser er utilstrækkelige. Ved at udnytte deres fordelagtige egenskaber tackler man problematiske spørgsmål og tilbyder fordelagtige egenskaber til investorer.

Lad os tage et eksempel med likviditet, en nøglefunktion, der gør det muligt for investorer at handle aktiver hurtigt og billigt. Centraliserede børser har en fordel i forhold til decentraliserede, da de har meget likviditet. Pullix vil udnytte denne egenskab ved CEX’er ved at give brugerne incitamenter og tilbyde flere omsættelige aktiver. Platformen samarbejder også med institutionelle likviditetsudbydere for at tilbyde tiltrængt likviditet. Ved at tilbyde dyb likviditet løser Pullix et mangeårigt problem, som har hindret udbredelsen af DEX’er.

På den anden side udnytter Pullix DEX’ernes sikkerhedsfunktioner og løser et almindeligt CEX-problem. På nuværende tidspunkt må du være klar over, at der ofte rapporteres om exploits og sikkerhedshuller på CEX’er. Pullix tilbyder investorer private nøgler, som giver investorer fuld kontrol over deres aktiver, ligesom DEX’er. Med dine private nøgler kan du være sikker på, at ingen vil stjæle dine aktiver, hvilket skaber ro i sindet.

Det er også unødvendigt at nævne, hvordan obligatoriske KYC-krav har været besværlige for CEX-investorer. Med Pullix opretholdes privatlivets fred 100 %. Investorer skal bare åbne en konto hos børsen ved hjælp af deres e-mailadresse. De handlende bruger deres digitale aktiver som sikkerhed for at handle, hvilket gør platformen effektiv, praktisk og sikker.

Er Pullix en god investering?

Pullix er verdens første “trade-to-earn”-platform. Som ethvert andet projekt med nye funktioner, vil det sandsynligvis få opmærksomhed. Forsalget er sket først, takket være platformens unikke karakter. Som sådan forventes det, at dens originale PLX-token vil stige voldsomt, efterhånden som udbredelsen vokser.

Men netop fordi begrebet “trade-to-earn” optræder igen og igen, så vil du måske gerne vide, hvad dette udtryk helt præcist betyder. Helt bogstaveligt betyder det, at man tjener ved at handle. Den indlysende vej til at tjene penge på platformen er selvfølgelig at handle med aktiver og tjene penge. Men Pullix belønner investorerne for blot at bruge platformen, uanset hvordan handlen går. Investorerne tjener en andel af de daglige indtægter, som platformen skaber.

Ud over belønningsmekanismen er Pullix en udlånsprotokol. Investorer drager fordel af udlån og lån og øger deres indkomster. Der er også spændende indtjening gennem yield farming, staking og Pullix’ VaultX-funktion. Der er også NFT og DeFi launchpads til yderligere passiv indkomst.

Pullix er også en platform med lave omkostninger. Investorer handler med aktiver uden provision og med stramme spreads, hvilket gør Pullix konkurrencedygtig og attraktiv. Og hvad mere er? Du kan handle med flere krypto- og traditionelle aktiver, herunder forex og aktier. Investorer kan også drage fordel af marginhandel for at handle i større mængder og tjene mere.

Investerer du i Pullix for at få et afkast på 100x?

Analytikerne har været optimistiske på Pullix’ vegne og forventer en lang række positive resultater, når produktet lanceres. Markedets konsensus er, at Pullix-prisen har potentialet til at stige 100 gange i 2024 eller mere.

Det er vores konservative opfattelse, at tokenet måske vil stige med flere marginer i fremtiden på grund af dets unikke rolle. Da tokens fra førende platforme stiger med større marginer, bør Pullix betragtes på samme måde. Interesserede investorer kan lære mere om tokens forsalg på projektets hjemmeside.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.