Januar-effekten er lige rundt om hjørnet, og Memeinator (MMTR) kunne drage fordel af dette

Kryptovalutaerne, aktierne og råvarerne trak sig tilbage denne fredag, da de fleste investorer lukkede året. Dow Jones og Nasdaq 100-indeksene trak sig tilbage med over 30 basispoint, mens guld, sølv og kobber faldt med mindst 0,50 %. Tilsvarende trak Bitcoin sig tilbage til $42.000, mens mønter som Ethereum, Solana og Dogecoin faldt med over 3%.

Denne tilbagegang er som regel forventet, da fredag var årets sidste handelsdag for både aktier og kryptovalutaer. Som følge heraf var der et vist salgspres, da investorerne lukkede deres regnskaber som forberedelse til begyndelsen af 2024 i næste uge.

Januar-effekten er lige rundt om hjørnet

Alligevel er der en sandsynlighed for, at kryptovalutaerne og de andre aktiver vil vende tilbage i januar. Det vil ske på grund af den såkaldte januar-effekt, hvor aktiver har en tendens til at stige i starten af året.

Vi så denne effekt fungere godt i januar 2023. I den periode steg Solana fra omkring $1,50 til et højdepunkt på $8. På samme måde steg Bitcoin fra omkring $16.000 til et højdepunkt på over $24.000 i starten af februar. Disse stigninger satte scenen for den stærke præstation i løbet af året.

Det samme skete på aktiemarkedet. For eksempel steg det teknologitunge Nasdaq 100-indeks fra $10.673 den 2. januar til $12.886 i slutningen af måneden. Blue-chip-indekset Dow Jones steg fra $32.497 til $34.388 i den samme periode.

Denne udvikling har fungeret godt gennem årene, og 2024 vil sandsynligvis følge den samme tendens. Desuden er der mange katalysatorer for et stort spring i globale aktiver i denne periode. For det første er inflationen faldet kraftigt i de fleste lande, f.eks. i USA og Europa. Som følge heraf forventer de fleste økonomer, at Federal Reserve vil foretage flere rentenedsættelser i 2024.

Disse rentenedsættelser vil sandsynligvis få investorerne til at investere i mere risikable aktiver som aktier og kryptovalutaer. I de seneste to år har fondene flyttet deres tørre krudt til mindre risikable aktiver som kortfristede statsobligationer.

Der er andre potentielle katalysatorer for kryptovalutaer, når vi starter 2024. SEC forventes at godkende en spot bitcoin ETF, mens halveringen kun er fire måneder væk.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.