Vitalik Buterin deler opdateret 2024 køreplan for Ethereum

Ethereums køreplan for 2024 vil have “relativt få ændringer”, bemærkede blockchain-platformens grundlægger Vitalik Buterin i et indlæg delt på X (tidligere Twitter).

Buterin skitserer seks køreplansmål for Ethereum i 2024

Copy link to section

I sin opdatering siger Buterin, at den tekniske vej til verdens største proof-of-stake (PoS) netværk fortsætter med at blive tydeligere, efterhånden som fokus på seks vigtige køreplansmilepæle størkner. De seks tekniske udviklingstrin for Ethereum inkluderer sammensmeltningen, bølgen, svøben, randen, udrensningen og splurge.

By popular demand, an updated roadmap diagram for 2023! pic.twitter.com/oxo58A2KuG — vitalik.eth (@VitalikButerin) December 30, 2023

Ind i 2024 størkner udviklingen efter Merge og Surge med hensyn til rollen som henholdsvis single slot finality (SSF) og cross-rollups/interop.

“Single slot finality (SSF) rolle i post-Merge PoS-forbedringer er ved at blive stærkere. Det er ved at blive klart, at SSF er den nemmeste vej til at løse mange af Ethereum PoS-designets nuværende svagheder,” bemærkede Buterin.

Ethereum-grundlæggeren afslørede også, at der er et lille redesign for Scourge, med justeringerne rettet mod at “bekæmpe økonomisk centralisering i PoS generelt.” Dette vil være inden for to nøgleområder – MEV og generelle spørgsmål om satspulje.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Der er også sket en betydelig udvikling omkring kanten, og Buterin forventer, at der vil ske mere i det kommende år, især da Verkle-træer rykker tættere på inklusion. Andre bemærkelsesværdige aspekter af smart contracts-netværkets tekniske retning omfatter en formindsket “tilstandsudløb” og verificerbare forsinkelsesfunktioner (VDF’er).

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

“Dyb krypto (f.eks. sløring) og delay-krypterede mempools er blevet tilføjet for at afspejle voksende forskningsinteresse i disse emner,” skrev han.

Ethereums overgang fra et proof-of-work (PoW) blockchain-netværk til proof-of-stake (PoS) i september 2022 via Merge var en stor milepæl. Med PoS faldt netværkets energiforbrug med 99,9 %.

I 2023 blev Shanghai-opgraderingen aktiveret, hvilket bragte blockchain til en ny æra, da udbetalinger af indsatser gik live. Betydningen af dette kunne observeres på tværs af DeFi-rummet.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.