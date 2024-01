Her er en oversigt over, hvad Metacade har planlagt for 2024

Metacade – en blockchain-baseret spilplatform ser ud til at være positioneret til et solidt 2024, selvom det allerede sluttede det sidste år med en meget positiv tone.

Et indblik i, hvordan 2023 så ud for Metacade

GameFi-platformen gik live med sin offentlige beta-lancering i den sidste uge af november og sluttede det seneste år med over 26.000 gamere og kryptoentusiaster.

Den administrerende direktør sluttede sig for nylig til NeoTokyoCode og gentog projektets forpligtelse til at blive førende inden for Web3-spil. Et par af de bemærkelsesværdige spil, der nu er tilgængelige på Metacade, inkluderer Shockwaves, Definity Legend, Great Escape og Heroes Battle Arena.

Strategiske partnerskaber er virkelig det, der definerede 2023 for Metacade. Platformen er gået sammen med Meta Strikers, Aether Games, Meta Studio, Love Monster NFT, Moon Bio Studios og mange andre i det seneste år.

Og alt dette vil sandsynligvis fortsætte for fuld udblæsning i 2024, i overensstemmelse med de ambitiøse planer, som Metacade har lagt for dette år. Find ud af mere om platformens mål for i år på dens hjemmeside her.

Metacade vil udforske AR/VR-spil i år

Web3-fællesskabet vil bringe blockchain-fans og gamere sammen og vil også lancere en markedsplads for NFT’er (non-fungible tokens) i de kommende måneder.

Nu hvor Metacade allerede har tilføjet en masse nye spil til sin platform, forventes den næste satsning at være inden for augmented reality- eller virtual reality-spil (AR eller VR). Projektet vil fortsætte med at lede efter strategiske partnerskaber for at levere på de førnævnte planer.

I bestræbelserne på at forvandle sig til et solidt globalt spiløkosystem har Metacade signaleret, at man også vil fordoble indsatsen på marketingområdet.

Bemærk, at Metacade endnu ikke er en fuldt decentraliseret autonom organisation eller en DAO, men det er målet at nå denne milepæl inden udgangen af 2024. Du kan dykke dybere ned i Metacade på hjemmesiden via dette link.

Metacade vil lancere et jobforum i 2024

Det er værd at nævne her, at CertiK allerede har godkendt Metacade som en sikker og gennemsigtig blockchain-platform efter en temmelig grundig revision.

Indtil videre har brugerne flere måder at tjene penge på Metacade, takket være den spændende Play2Earn-model. Men medlemmerne af dette fællesskab kan også bruge MCADE-tokens til at deltage i spilturneringer – at vinde gør dig berettiget til at optjene belønninger.

Sidst, men ikke mindst, belønner Metacade også sine brugere for at interagere med andre medlemmer, skrive anmeldelser eller på anden måde bidrage til platformen.

Derudover vil Metacade i sidste kvartal af i år introducere et jobforum, som det fremgår af hvidbogen på deres hjemmeside.

Det vil gøre det muligt for spil- og Web3-virksomheder at annoncere de roller, som medlemmer af fællesskabet vil kunne ansøge om afhængigt af deres færdigheder og erfaring for at lande et nyt job i en niche, som de holder så meget af.

Klik her for at vide mere om, hvordan dette jobbord sandsynligvis vil fungere.

Er $MCADE en god investering lige nu?

Bemærk, at alt på Metacade er drevet af dets eget token kaldet $MCADE.

Den er i øjeblikket prissat til over 15% lavere end den var værd ved afslutningen af forsalget i marts 2023. Men tilbagegangen kan bare være en mulighed for at investere i betragtning af, at der er så meget spændende, som denne platform har planlagt for 2024.

En ny staking pool, som blev lanceret i oktober sidste år, og det banebrydende samarbejde, som blev annonceret med Polygon på samme tid, gør den til en attraktiv investeringsmulighed.

Kryptomønten er i øjeblikket børsnoteret på én decentraliseret børs – Uniswap – og tre centraliserede (Bitget, BitMart og Coinstore).

Den bredere medvind i kryptorummet, om det så er relateret til den kommende godkendelse af en Spot Bitcoin ETF eller den amerikanske centralbanks skift til at sænke renten, vil muligvis også gavne $MCADE i 2024.

Interesseret i at investere i Metacade ($MCADE)? Besøg hjemmesiden for at finde ud af hvordan.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.