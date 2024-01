Mark Mobius er optimistisk med hensyn til BTC i 2024: er dette gode nyheder for Shiba Memu (SHMU)?

Bitcoin-investorer sluttede 2023 på positiv vis, og det nye år vil sandsynligvis være lige så venligt for dem, hvilket er ifølge Mark Mobius – grundlæggeren af Mobius Capital Partners.

Mobius forventer at Bitcoin rammer $60.000 i 2024

Mobius forudser, at verdens største kryptovaluta målt efter markedsværdi vil ramme $60.000 i 2024, hvilket tyder på en stigning på over 40% herfra. Det er værd at nævne her, at kapitalforvalteren havde ret, da han advarede om et kraftigt fald i Bitcoin til $20.000 i 2022.

Da han for nylig talte med folkene på CNBC, var han enig i, at der “ikke var noget rationale for den prognose” i sig selv, bortset fra at Securities & Exchange Commission i USA nu ser mere end sandsynligt ud til at godkende en BTC-børshandlet fond på kort sigt.

Mange mener, at Bitcoin ETF vil øge den institutionelle interesse for kryptovalutaen betydeligt, hvilket typisk har en tendens til at føre til prisstigninger.

Forudsat at Mobius viser sig at have ret igen med hans Bitcoin-prognose, så er det tænkeligt, at andre kryptonavne, herunder nyligt lancerede projekter som Shiba Memu, også vil drage fordel af dette, idet BTC er et pejlemærke på kryptomarkedet.

Shiba Memu er drevet af en original meme-mønt

Shiba Memu giver dig mulighed for at drage fordel af styrken i kryptovalutaområdet, samtidig med at du eksponeres overfor det uhyre fokuserede AI-marked.

Lad os først udforske kryptosiden hos Shiba Memu.

Shiba Memu er drevet af en meme-mønt, som de kalder “SHMU”. Selvom der kan være en risiko forbundet med at investere i meme-mønter, skal man også huske, at det er et marked, der voksede fra asken i 2020 til en værdiansættelse på over $20 milliarder ved udgangen af 2022.

SHMU har for nylig afsluttet sit forsalg, der i alt indbragte over $4,9 millioner. Den forventes nu at blive “børsnoteret snart”, i følge hjemmesiden, som historisk set har en tendens til at låse op for det næste opsving hos kryptomønter.

Interesseret i at finde ud af mere om Shiba Memu? Besøg hjemmesiden via dette link.

Hvordan bruger Shiba Memu (SHMU) AI?

Lad os nu se på den kunstige intelligens hos Shiba Memu.

Ifølge hvidbogen på hjemmesiden anvender platformen AI til ikke blot at skabe salgsfremmende indhold, men også til at sprede det på internettet. Så du kan i bund og grund betragte Shiba Memu som et marketingkraftværk.

Faktisk står der i deres hvidbog, at Shiba Memu er lige så effektiv som 100 marketingbureauer tilsammen.

Endnu vigtigere er det, at det ikke allerede er for sent at investere i kunstig intelligens. Statista anslår, at dette marked vil vokse ti gange mellem nu og slutningen af dette årti. Og du kan udnytte den hurtige vækst med en position i den originale meme-mønt SHMU.

Du kan finde ud af, hvordan du investerer i Shiba Memu via nogle få enkle trin på projektets hjemmeside her.

SHMU kunne også drage fordel af flere medvinde

Der er endnu et par medvindet bortset fra en Spot Bitcoin ETF, der kunne hjælpe kryptorummet, herunder Shiba Memu i år.

For det første forventes den amerikanske centralbank i vid udstrækning at sænke renten i 2024, hvilket har en tendens til at skabe mere interesse for risikoaktiver som aktier og kryptovalutaer. En række FOMC medlemmer har for nylig signaleret tre rentenedsættelser i år, hvilket Invezz rapporterede om her.

Oven i det er der planlagt en halvering af bitcoin i april 2024. Det er der, det samlede udbud af BTC halveres, og det resulterer i et betydeligt boost til prisen pr. mønt.

Bemærk, at andre eksperter endda forudser et meget mere aggressivt opsving hos Bitcoin i år. CoinFund – en venturekapital – forudser for eksempel, at verdens største kryptovaluta vil ramme en halv million dollars i 2024.

Klik her for at læse mere om Shiba Memu og deres originale meme-mønt “SHMU”.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.