Sølvprisprognose: guld/sølv-forhold peger på mere opad

Sølvprisen startede året på en afdæmpet måde, da handlende fokuserede på Kinas afmatning og de næste handlinger fra Federal Reserve. Det handlede til $24 i tirsdags, hvor det har stået fast i de seneste par dage. Denne pris er omkring 8,40 % under det højeste punkt i 2023.

Kinas afmatning og Fed-handlinger

Sølvprisen reagerede mildt på de seneste økonomiske data fra Kina. Ifølge National Bureau of Statistics (NBS) forblev PMI’erne for fremstilling og tjenesteydelser under 50 i december. Dette er et tegn på, at landets økonomi ikke klarer sig godt, da den globale efterspørgsel fortsat er under pres.

En separat rapport fra Caixin afslørede, at Kinas PMI for fremstilling kom ind på 50,8 i december, en lille stigning fra 50,7 i november. Den stigning var et par point højere end medianestimatet på 50,4.

Sølv og andre industrielle metaller har en tendens til at reagere betydeligt på Kinas økonomiske tal. Desuden er Kina den største køber af sølv og andre metaller som kobber, jernmalm og platin.

Sølvprisen venter også på de næste PMI-tal for fremstilling fra USA og europæiske lande. Økonomer forventer, at data viser, at PMI forblev under 50 i denne periode.

De andre vigtige data at se vil være de seneste US Non-Farm Payrolls (NFP) data. Økonomer adspurgt af Reuters forventer, at dataene viser, at økonomien tilføjede over 180.000 job i december, mens arbejdsløsheden forblev på 3,7%.

Disse tal er vigtige, fordi de vil påvirke den næste Federal Reserve-beslutning. Økonomer prissætter en rentenedsættelse på 0,25 % allerede på mødet i marts. I de fleste perioder klarer sølv sig godt, når Fed sænker renten.

I mellemtiden er guld/sølv-forholdet holdt fast på 86, omkring 11% over det laveste punkt i 2023. Et forhold på 80 og derover er et tegn på, at sølv skyldes en prisstigning, da guld er dyrere.

Sølvpris prognose

XAG/USD-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at sølvprisen har været relativt volatil i de seneste måneder. Det toppede med $25,90 i december og trak sig derefter tilbage til $22,50 i samme måned. Det er forblevet lidt under den første støtte fra Andrews Pitchfork-værktøjet og er på 23,6 % Fibonacci Retracement-punktet.

Sølv forbliver over 50-dages og 25-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Den har også dannet et omvendt hoved- og skuldermønster. Derfor er der en sandsynlighed for, at sølv vil få et bullish breakout i de kommende uger. Hvis dette sker, er det næste punkt at se på $25.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.