Krypto prisprognoser: Meme Moguls (MGLS), LCX, Ethereum Name Service

Priserne på kryptovaluta har haft en blandet start på året. Mens Bitcoin oprindeligt steg til over $45.000, så faldt den kraftigt denne onsdag, da de handlende fortsat ventede på SEC’s Bitcoin ETF-godkendelse. Andre coins som Solana, Avalanche og Terra gik også kraftigt tilbage onsdag.

Det er uklart, om dette krypto- og aktiesalg vil være kortvarigt eller langvarigt. Historisk set er et aktivs udvikling i de første to dage af januar dog ikke altid en garanti for, hvad man kan forvente af resten af året. Denne artikel vil se nærmere på vigtige kryptovalutaer som Meme Moguls (MGLS), LCX og Ethereum Name Service (ENS).

Meme Moguls prognose

Meme Moguls, hvis token er MGLS, er en kommende kryptovaluta i undersektoren for meme-mønter. Udviklernes mål er at skabe en af de førende meme-mønter, der vil konkurrere med navne som Pepe, Bonk og Samoyedcoin.

I modsætning til andre meme-mønter vil Meme Moguls have et helt økosystem, der vil holde sine fans interesserede. Dette økosystem vil bestå af spil og kollektioner af NFT. Til sidst vil netværket også blive fuldt decentraliseret, hvilket giver alle indehavere indflydelse på dets fremtid.

Ifølge Meme Moguls hvidbog er 60% af de udbudte tokens blevet tildelt forsalgsperioden. De resterende vil blive tildelt til økosystemet, børsnoteringer og holdet.

Meme Moguls har allerede rejst over $1,4 millioner fra de globale investorer. Denne rejse kommer på et tidspunkt, hvor der er mange medvinde i kryptobranchen. For eksempel er der tegn på, at Securities and Exchange Commission (SEC) vil godkende en Bitcoin ETF.

Der er også tegn på, at Federal Reserve vil begynde at sænke renten senere på året. Og vigtigst af alt vil den nøje overvågede Bitcoin-halvering finde sted i slutningen af april. I de fleste tilfælde har kryptovalutaer en tendens til at stige forud for og efter en Bitcoin-halvering. Du kan købe Meme Moguls tokenet her og få en chance for at vinde stort.

LCX prisprognose

LCX, det originale token på LCX-kryptobørsen, har været et af de tokens, der har klaret sig bedst i denne uge. Tokenet steg til et højdepunkt på $0,1474, det højeste niveau siden januar 2023. Dette opsving skete, efter at virksomheden lancerede LCX-handelskonkurrencen, hvor heldige vindere vil dele 15.000 dollars.

På det daglige diagram steg LCX-tokenprisen til over det psykologiske modstandspunkt på $0,10. Den steg også over det 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA), hvilket er et positivt tegn.

I mellemtiden steg det gennemsnitlige retningsindeks (ADX) til over 50, hvilket signalerer, at tokenet har momentum. Relative Strength Index (RSI) bevægede sig over det overkøbte niveau på 80.

Derfor tror jeg, at mønten vil vakle en smule, efterhånden som turbulensen på krypto- og aktiemarkedet fortsætter. Derefter vil den hoppe tilbage, når køberne går efter det vigtige modstandspunkt på $0,1615, som var det højeste punkt den 25. januar.

LCX-diagram fra TradingView

Ethereum Name Service prisprognose

Prisen på Ethereum Name Service (ENS) steg til sit højeste punkt siden 16. april. På sit højeste var tokenet steget med mere end 122% fra sit laveste punkt sidste år. Stigningen skete, efter at Vitelik Buterin, grundlæggeren af Ethereum, bemærkede, at platformen var supervigtig for fællesskabet.

Det daglige diagram viser, at ENS-tokenprisen har ligget over de 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit. Desuden har Relative Strength Index (RSI) og Average Directional Index (ADX) bevæget sig til over 24. Derfor vil Ethereum Name Service sandsynligvis trække sig tilbage, når hypen aftager. Dette kan få den til at falde til den vigtigste støtte på $10.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.