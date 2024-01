Prognose for pris på Brent-råolie i overflodens tidsalder

Råoliepriserne forblev under intenst pres i denne uge, selvom krisen i Mellemøsten eskalerede. Brent, det globale benchmark, trak sig tilbage til $76, ned fra et toppunkt på $95,90 i september. Tilsvarende faldt West Texas Intermediate, det amerikanske benchmark, til $70,25.

Der er fortsat bekymringer om forsyningen

Hovedårsagen til, at prisen på WTI og Brent-råolie er faldet for nylig, er de igangværende forsyningsbekymringer. OPEC+-medlemmer har været uenige om forsyningsnedskæringer, hvilket har presset Angola til at forlade kartellet. I alt gik kartellet med til frivillige nedskæringer på 900.000 tønder om dagen, hvilket analytikere mener ikke er nok.

Ikke-OPEC-medlemmer er også fortsat med at pumpe rekordmængder af olie. I USA pumpede olieselskaber rekordmængder af olie om dagen. Den gennemsnitlige ugentlige produktion steg til rekordhøje 13,3 millioner i december. Analytikere mener, at amerikanske virksomheder vil fortsætte med at øge olieproduktionen i år.

Andre lande forventes også at fortsætte med at øge produktionen. For eksempel forventes Venezuela at øge produktionen til 880.000 tønder om dagen i år og til 963.000 i 2025. Det samme gælder for steder som Guyana og Brasilien.

Derfor er spørgsmålet, om efterspørgslen vil stige i samme tempo. Nylige rapporter fra folk som OPEC og IEA viser, at efterspørgslen stadig vil stige, men i et langsommere tempo.

IEA mener, at olieefterspørgslen vil stige med 2,4 millioner tønder, mens OPEC ser den stige med over 2,46 millioner tønder. Derfor er der en forhøjet chance for, at olieindustrien går til overskud i år.

Den anden grund til, at prisen på Brent-råolie kan fortsætte med at falde, er Rusland, som er fortsat med at sælge millioner af tønder olie om dagen. Det sælger disse tønder til asiatiske lande som Indien og Kina. For nylig viser data dog, at Indiens råolieimport fra Rusland faldt i december.

Prognose for pris på Brent-råolie

Oliediagram af TradingView

Ser vi på det daglige diagram, ser vi, at Brent-oliepriserne fortsatte med at falde i denne uge, efterhånden som bekymringerne for udbuddet steg. Diagrammet viser, at olie har dannet et dødskors, hvor 200-dages og 50-dages eksponentielle bevægelige gennemsnit (EMA) krydser hinanden. I de fleste tilfælde er dette mønster et af de mest bearish tegn på markedet.

Relative Strength Index (RSI) er også faldet i de seneste par dage. Derfor er udsigterne for oliepriserne bearish, og det næste niveau at se er på $71,50, det laveste niveau siden marts. En pause under dette niveau vil åbne muligheden for, at aktien falder til $65.

