Tezos (XTZ)-kursen stiger, men NFT, DeFi-andelsbekymringer er fortsat

Tezos -prisen holdt ganske godt i onsdags, da kryptovalutaer bevægede sig sidelæns. XTZ-tokenet steg til et højdepunkt på $1,10, det højeste punkt siden den 19. april. Den er steget med mere end 78 % fra det laveste punkt i 2023, hvilket giver den en markedsværdi på over 1 mia. USD.

Tezos vækst aftager

Tezos er et førende blockchain-netværk, der er kendt for sine betydelige partnerskaber. Virksomheden har partnerskaber med Manchester United, McLaren, Misfits Gaming og Ubisoft.

Disse er førende aktører i deres respektive brancher. Manchester United er et af de bedste fodboldhold i den engelske Premier League (EPL), mens McLaren er et tophold i Formel 1. Ubisoft er et af de bedste spilselskaber globalt med titler som Assassins Creed, Avatar og Prince of Persia.

Der er stadig bekymringer om virkningen af enorme marketingbudgetter på virksomheder i kryptoindustrien. For eksempel er Crypto.com sandsynligvis den største annoncør, men dens markedsandel er indsnævret. Jeg skrev for nylig om Velas , et blockchain-firma, der var Ferraris topannoncør i 2022-sæsonen.

De seneste data viser, at Tezos ikke har haft væsentlig fordel af disse partnerskaber. Data på dets hjemmeside viser, at antallet af kontrakter i dets økosystem er gået sidelæns i de sidste par måneder.

Det håndterede over 3,3 millioner transaktioner i december, op fra 2,5 millioner i november. Disse transaktioner har svinget mellem 3,9 millioner i februar sidste år til 2,5 millioner i august.

Tezos transaktionsantal

Tezos markedsandel i Non-Fungible Token (NFT) industrien er også ret lille. Data fra CryptoSlam viser, at det samlede NFT-salg faldt med 8,14% i de seneste 30 dage til $902k. Det har mindre end 4.000 samlede sælgere og købere. I modsætning hertil håndterede Bitcoin over $869 millioner i samme periode.

Tezos’ markedsandel inden for Decentralized Finance (DeFi)-industrien er også ret lille. Netværket har en samlet værdi låst (TVL) på kun $65 millioner. De fleste af disse aktiver er i Youves, Tezos Liquidity Baking og KordFi.

Tezos prisudsigt

XTZ-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at XTZ token-prisen har været i en opadgående tendens i de seneste par måneder. Dette rally er ikke på grund af dets interne vækst. I stedet er det en del af den igangværende altcoin-sæson. Det er forblevet over 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Relative Strength Index (RSI) er fortsat med at stige, mens MACD-indikatoren bevægede sig over neutralpunktet. Derfor tyder tekniske eksperter på, at mønten vil fortsætte med at stige, da købere målretter det vigtigste modstandspunkt til $1,47, det højeste sving i februar sidste år.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.