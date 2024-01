Celestia TIA-token nærmer sig ATH, da det slår Cosmos på en nøglemåling

Celestias TIA-token har været en af de bedst ydende kryptovalutaer i de sidste par måneder. Den sprang til en top på 14,57 dollar torsdag, et par point under rekordhøjen på 15,28 dollar. I alt er TIA steget med mere end 500 % fra sit laveste punkt i oktober sidste år.

Celestias prishandling sker på et tidspunkt, hvor antallet af transaktioner i dets økosystem er steget, og overgår Cosmos. Data indsamlet af Mintscan viser, at Celestia har håndteret over 6,7 millioner transaktioner i sin levetid.

Disse transaktioner er langt meget lavere end de 52,7 millioner, som Cosmos har håndteret gennem tiden. Dette er forståeligt siden Cosmos blev etableret i 2014. Et nærmere kig viser, at Cosmos har håndteret over 2,36 millioner transaktioner i de seneste 30 dage sammenlignet med Celestias 5,97 millioner.

Celestia-transaktionsantal

En anden data viser, at Cosmos Transaction Per Second (TPS) i de sidste 20 blokke i gennemsnit var omkring 2.854 sammenlignet med Celestias 14. Dette er et tegn på, at Celestia ser mere trækkraft blandt brugerne.

Denne tendens skyldes sandsynligvis ydeevnen af Celestias TIA-token, som er steget med over 500% fra dets laveste oktober. Cosmos ATOM er derimod steget med over 20 % i samme periode. Det har også dannet et dobbelt-top-mønster, hvilket peger på flere ulemper. I de fleste tilfælde ser blockchain-netværk mere aktivitet, når deres tokens stiger.

Til at begynde med er Celestia en relativt ny platform, der leverer modulære datatilgængelighedsløsninger. Ved at gøre det sigter det mod at skalere et blockchain-netværk, efterhånden som antallet af brugere vokser. Ifølge sin hjemmeside bliver Celestia nu brugt af folk som Near Protocol, Arbitrum Orbit, Cartesi og Cosmology.

Den vigtigste udfordring for Celestia-investorer er, at de kan forvente en betydelig udvanding i de kommende år. Data fra CoinGecko viser, at antallet af cirkulerende forsyninger ligger på over 145 millioner mod den maksimale forsyning på over 1 milliard.

Ifølge TokenUnlocks vil den næste Celestia-tokenoplåsning ske i oktober, når over 175 millioner tokens kommer online. Token-oplåsninger anses for at være meget bearish, fordi det øger antallet af tokens i omløb.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.