USD/CAD forex: signal forud for NFP og Canada jobdata

USD/CAD -kursen fortsatte sin sejrsrække foran de seneste jobtal i USA og Canada. Det sprang i seks dage i træk og nåede et højdepunkt på 1,3370, da det amerikanske dollarindeks (DXY) er steget til $102.

US NFP og Canada jobdata forude

USD/CAD-parret har været i en stærk opadgående tendens i de seneste par dage, da investorer begyndte at stille spørgsmålstegn ved Feds dueagtige udtalelse.Fed minutter offentliggjort onsdag afslørede, at de fleste embedsmænd støttede nedskæring i 2024.

Der er dog bekymring for, at banken ikke starter allerede i marts. Dette synspunkt blev bekræftet onsdag, da Feds Tom Barkin fra Richmond Fed advarede om, at en renteforhøjelse også kunne ske.

Dette synspunkt er blevet bekræftet som krisen i Mellemøsten, som har presset forsendelsesomkostningerne højere. Brent-råolie er steget til $78, mens West Texas Intermediate (WTI) er steget til $73. Som sådan er der tegn på, at inflationen vil være klistret i et stykke tid.

De næste vigtige USD/CAD-nyheder at se vil være de kommende amerikanske og canadiske jobtal. Økonomer adspurgt af Reuters forventer, at dataene viser, at arbejdsløsheden steg til 3,8 % i december.

De forventer også, at dataene afslører, at økonomien tilføjede mere end 170.000 jobs, ned fra novembers 199.000. Lønningerne forventes at vokse med 3,9 %, et fald fra de tidligere 4,0 %.

Data fra ADP offentliggjort torsdag viste, at den private sektor skabte 164.000 i december. En separat rapport viste, at antallet af ledige stillinger faldt til det laveste i to år.

USD/CAD-parret vil reagere på de seneste canadiske jobtal. Ligesom i USA, mener økonomer, at arbejdsløsheden steg fra 5,8% til 5,9% i december, da økonomien tilføjede 13,5k job.

USD/CAD teknisk analyse

Det daglige diagram viser, at USD/CAD-parret er vendt tilbage i de seneste par dage. Alligevel forbliver parret under det 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit. Samtidig har Relative Strength Index (RSI) peget opad og nærmer sig neutralpunktet på 50.

Yderligere er de to linjer af Stokastisk Oscillator steget. Derfor formoder jeg, at parret vil fortsætte med at stige forud for de to jobrapporter og derefter genoptage den nedadgående tendens. Hvis dette sker, vil parret sandsynligvis genteste supporten ved 1.3177.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.