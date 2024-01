Her er grunden til, at Mærsk-aktien er klar til start

AP Møller Mærsks aktiekurs er vendt tilbage, mens investorerne ser den igangværende krise i Det Røde Hav. Efter at have bundet på 9.814 kr. i november, er aktien vendt tilbage med mere end 31 % til 12.915 kr. Det er fortsat omkring 10 % under det højeste punkt i 2023.

Fragtpriserne stiger

Mærsk og andre shippingaktier er steget tilbage i de seneste par uger. I Tyskland er Hapag-Lloyd-aktierne steget med mere end 35 % fra det laveste niveau i 2023. Tilsvarende er Evergreen Marine-aktierne i Taiwan steget til det højeste niveau siden juni 2022.

I USA er ZIM Integrated aktiekursen er steget med over 56 % fra det laveste punkt i 2023. Denne tendens sker, efterhånden som handlende prissætter en ny normal i shippingindustrien, efterhånden som angrebene ved Rødehavet stiger.

De seneste data viser, at Drewry World Container Index er steget til $1.661, det højeste niveau siden september sidste år. Den nåede i bund på $1.340 i 2023. Fragtpriser er steget til de fleste destinationer, herunder til New York, Rotterdam og Los Angeles.

Fragtpriserne er steget af tre hovedårsager. For det første har angreb på Rødehavet skubbet Mærsk og andre virksomheder til at sætte Rødehavsruten på pause. Som følge heraf er de begyndt at bruge den længere rute, der går gennem Kap det Gode Håb i Sydafrika.

For det andet er der bekymring over Panamakanalen, hvor skibenes ventetid også er vokset på det seneste på grund af lav vandstand. Den gennemsnitlige ventetid ved kanalen er på over 20 dage, hvilket tvinger virksomheder til at bruge længere ruter.

Endelig er der tegn på, at shippingindustrien har nået bunden, efterhånden som efterspørgslen fra nøglelande stiger. Nylige kinesiske data afslører, at landets detailsalg og industriproduktion steg i november. Priserne på jernmalm er også steget på det seneste.

I sine seneste resultater sagde selskabet, at det intensiverede sit omkostningsreduktionsprogram. Den reducerede sin arbejdsstyrke fra 110k til 103k, og ledelsen arbejder på at flytte den til under 100k. Det forventer at spare $600 millioner i 2024.

For det første er Maersk det næststørste rederi i verden efter MSC. Det driver tre nøglevirksomheder, herunder Ocean, Logistics & Services og Terminals. Det er den fjerdestørste danske virksomhed efter Novo Nordisk, DSV og Vestas Wind Systems.

Mærsk aktiekursprognose

Mærsk-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at Mærsk-aktien er steget tilbage i de seneste måneder. Den har bevæget sig over den stigende trendlinje, som forbinder de laveste niveauer siden oktober 2022.

Aktien er hoppet over 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). På samme måde er Relative Strength Index (RSI) rykket tæt på det overkøbte niveau. MACD har bevæget sig over neutralpunktet.

Derfor er udsigterne for aktierne positive, og det næste punkt at se er på DKK 14.265, det højeste punkt den 20. juli.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.