Mærsk standser forsendelsen gennem Det Røde Hav

Mærsk (CPH: MAERSK-B) har besluttet at standse al skibsfart gennem Det Røde Hav. Dets aktier er steget omkring 7,0 % ved skrivning.

Mærsk-fartøjet kom under militant angreb

Skibsgiganten vil også sætte transit gennem Adenbugten på pause indtil videre, ifølge dens meddelelse tirsdag.

Mærsk tilskrev beslutningen til et militant angreb på et af dets skibe i sidste weekend. Ifølge det danske firma:

En undersøgelse af hændelsen er i gang, og vi vil fortsætte med at standse al godsbevægelse gennem området, mens vi vurderer den konstant udviklende situation yderligere.

Nyheden kommer et par måneder efter, at Maersk sagde, at dens omsætning blev halveret næsten på årsbasis til 12,1 milliarder dollars i dets skattemæssige tredje kvartal af 2023.

Hvilket alternativ vil Mærsk bruge?

Maersk havde først annonceret en 48-timers pause efter det militante Houthi-angreb på deres fartøj i weekenden. Men nu siger det, at skibsfarten i regionen vil forblive suspenderet indtil videre.

Vi har truffet beslutningen om at standse alle transitter gennem Det Røde Hav/Adenbugten indtil videre.

Tirsdag bekræftede det 120 år gamle selskab med base i København også, at det vil omdirigere skibe gennem Kap Det Gode Håb i Afrika, når det giver mening.

Bemærk, at Det Røde Hav muliggør omkring 12% af den globale handel. Det transporterer også omkring 3 millioner tønder råolie om dagen, ifølge analytikerne hos RBC Capital Markets.

