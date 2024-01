XMR, ZEC, ZEN-opdatering: Er Binance ved at fjerne disse privatlivsmønter?

Kun få dage efter, at kryptobørsen OKX annoncerede afnoteringen af de bedste privatlivsmønter Monero (XMR), Zcash (ZEC) og Horizen (ZEN), har topbørsen Binance tilføjet disse mønter til en liste over tokens, der risikerer at blive afnoteret.

Den 4. januar udgav Binance en opdatering til sin Monitoring Tag-liste, der tilføjede XMR, ZEC og ZEN blandt andre tokens. Børsen fjernede dog GMX (GMX) og Sushi (SUSHI) fra Seed Tag-listen.

Er Binance indstillet til at fjerne Monero, Zcash, Horizen?

Binance, ligesom Coinbase, har traditionelt været forbundet med en mere positiv effekt på tokens, når de annoncerer notering. Priserne på de fleste projekter er eksploderet før notering, med synlighed og større likviditet blandt nøglefaktorerne.

Det var tilfældet med Binances nylige notering af flere tokens, inklusive Bonk, Celestia og ORDI.

En meddelelse om afnotering er dog ofte faldet sammen med et fald i priserne på grund af tab af likviditet. Selvom tilføjelse af en mønt til listen Monitoring Tag ikke betyder automatisk afnotering, betyder flytningen, at børsen nøje overvåger disse tokens baseret på intern risikoevaluering og andre kriterier.

“Husk på, at tokens med Monitoring Tag risikerer ikke længere at opfylde vores listekriterier og blive fjernet fra platformen,” bemærker Binance.

Reguleringsoverholdelse, som i øvrigt er steget siden Binances $4,3 milliarder forlig med amerikanske myndigheder og den igangværende kamp med SEC, er en anden faktor, der sandsynligvis vil spille ind i en beslutning om at fjerne privatlivsmønterne.

I december 2023 flyttede Binance til at afnotere TORN, styringstokenet for kryptoblandingsplatformen Tornado Cash. Kursen på TORN faldt kraftigt efter nyheden. Mens priserne på XMR, ZEC og ZEN generelt er faldet i skrivende stund, med et bredere fald i markedet efter Bitcoins flash-krak den 3. januar.

Markedsobservatører har bemærket, at Binances forlig med det amerikanske justitsministerium, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) kunne se børsen “rense” hus yderligere med token-afnoteringer.

I den seneste meddelelse inkluderer andre tokens tilgængelige med et overvågningsmærke Aragon (ANT), Firo (FIRO), Keep3rV1 (KP3R), Mdex (MDX), MobileCoin (MOB), Reef (REEF) og Vai (VAI).

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.