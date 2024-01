Memeinator, ApeMax, CorgiAI – tre meme-mønter, der kunne stige i 2024

2022 var et katastrofeår for kryptorummet, da skandaler og kollaps resulterede i en betydelig stigning i udstrømningen. Men så kom 2023 og sammen med dette interessen for kryptovalutaer.

Og nu ser 2024 godt ud til endnu et stærkt år, især fordi Securities & Exchange Commission forventes snart at godkende en Spot Bitcoin ETF, der vil drive den institutionelle interesse ind i kryptobranchen.

Desværre er Bitcoin dog med omkring $45.000 måske ikke en passende eller rettere, en gennemførlig investering for mange, der er interesseret i kryptovalutaer.

For denne type investorer er der tre meme-mønter – ApeMax, CorgiAI og Memeinator – med potentiale til at stige i 2024. Lad os udforske hver af disse særskilt.

ApeMax

ApeMax er verdens første Boost-to-Earn-kryptovaluta. Denne unikke indsatsmodel gør det muligt for indehavere at tjene belønninger for at “booste” de enheder, de har lyst til.

Adgangen til ApeMax er øjeblikkelig, når meme-mønten er købt. Ifølge David Kemmerer – administrerende direktør for CoinLedger:

Med ApeMax’ mere gamificerede system vil jeg tro, at dette er en mønt, der vil tiltrække opmærksomhed og dermed værdi i 2024.

ApeMax er i øjeblikket i forsalgsfasen og har indtil videre rejst næsten $1,8 millioner, hvilket tyder på stor efterspørgsel. Det mest interessante ved denne meme-mønt er, at dens pris stiger en gang hver 24. time – den næste er planlagt til at finde sted om cirka 18 timer.

CorgiAI

CorgiAI er en platform, der tilbyder dig eksponering for den hurtige udvikling inden for meme-mønterne og kunstig intelligens.

Projektet anvender AI til at udvikle en meme-generator. Dets decentraliserede fællesskab bruger det originale token af samme navn som udvekslingsmiddel.

CorgiAI nåede et rekordhøjt niveau i den sidste uge af december, men har siden trukket sig tilbage, hvilket kan have skabt en mulighed for at investere i denne kryptomønt. CorgiAI har en markedsværdi på næsten $600 millioner i skrivende stund.

Bemærk, at Statista forudser, at kunstig intelligens vil vokse ti gange som marked mellem i dag og udgangen af 2030. Det er denne slags vækst, som du kan udnytte med CorgiAI.

Ligesom CorgiAI er Memeinator en anden nyligt lanceret mønt, der udnytter den hurtige vækst inden for AI.

Memeinator

Memeinator definerer sin mission som total dominans af meme-rummet. Og hvordan har de tænkt sig at gøre det? De bruger kunstig intelligens til at lede efter svage mønter på internettet og eliminere dem for at gøre meme-mønterne mere sikre og attraktive for seriøse investorer.

I løbet af få måneder har Memeinators forsalg rejst tæt på $3,0 millioner, hvilket tyder på, at deres mission vækker genklang i investeringsverdenen. MMTR vil gå live på de største kryptobørser efter forsalget, som typisk har en tendens til at resultere i prisstigninger.

Og så er der andre medvinde, der kan hjælpe med at låse op for det næste ben op. Disse inkluderer, at den amerikanske centralbank sænker renten tre gange i 2024, som medlemmer af Federal Open Market Committee signalerede for nylig, hvilket Invezz rapporterede om her.

Interesseret i at finde ud af mere om Memeinator, og måske investere i MMTR-mønten via nogle få enkle trin? Besøg hjemmesiden via dette link.

Konklusion

Meme-mønter kan være en risikabel investering, især når man tager deres historie med svindel og bedrageri i betragtning.

Men det er også værd at overveje den anden side af sagen. Vidste du, at meme-mønter knap nok havde værdi nok til at blive kaldt et marked før pandemien, men ved udgangen af 2022 var det et marked til en værdi på $20 milliarder?

Dette er en aggressiv vækstkurve, som du kan være en del af og drage økonomisk fordel af, hvis du vælger at investere i ApeMax, CorgiAI eller Memeinator, som vi diskuterede ovenfor.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.