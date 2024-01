Bloomberg-analytiker antyder 11. januar Bitcoin ETF-godkendelse, få dage før Bitbots forsalg

Mens kryptoverdenen summer af forventning, så er der stærke antydninger af, at U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) kunne give grønt lys til den første spot Bitcoin ETF, med spekulationer, der peger på en potentiel lancering den 11. januar. Dette kommer på baggrund af vores forudsigelse om, hvorfor SEC ville godkende spot BTC ETF’er på trods af de negative prognoser fra Matrixport og WhaleWire.

Sideløbende med dette, er en revolutionær spiller, Bitbot, ved at forberede sig på at give sine investorer fuld kontrol over deres aktiver og tilbyde en konkurrencefordel overfor de institutionelle investorer. Lad os dykke ned i detaljerne om den potentielle ETF-godkendelse, de innovative funktioner hos Bitbot og det kommende BITBOT token-forsalg, der starter den 17. januar.

Hint om lancering af Spot Bitcoin ETF den 11. januar

SEC’s længe ventede godkendelse af en spot Bitcoin ETF bliver måske en realitet hurtigere end forventet. Ifølge Bloomberg-analytiker Eric Balchunas er der stærke tegn på, at SEC kunne meddele godkendelsen så tidligt som i næste uge, hvilket ville bane vejen for en handelsstart på torsdag (11. januar 2024) eller fredag (12. januar 2024).

Reuters now basically reporting same thing…



Amended S-1s due by 8amET on Mon & potential approval Tues or Wed (which *could* mean possible launch Thurs or Fri).



SEC only asking for “minor” changes.



One source indicated SEC Commissioner vote likely to take place on Wed fwiw. https://t.co/4dqlQ1xePG pic.twitter.com/0jn5dFXF2C — Nate Geraci (@NateGeraci) January 6, 2024

Denne nyhed har sendt bølger gennem kryptoverdenen, hvor investorerne venter spændt på en potentiel milepæl, der kunne påvirke kryptovalutamarkedet markant.

Bitbot: telegrambot, der tilbyder fuld forældremyndighed og institutionelle værktøjer

Midt i denne spænding fremstår Bitbot som en revolutionerende spiller i kryptorummet. Bitbot, en Telegram-handelsbot, er klar til at tilbyde både investorer og handlende et hidtil uset niveau af kontrol over deres aktiver.

Det, der adskiller Bitbot, er deres målsætning om at give brugerne fuld kontrol over deres aktiver og give dem værktøjer af institutionel kvalitet. Dette skridt sigter mod at udjævne spillereglerne, så detailinvestorer kan konkurrere med de institutionelle giganter på lige fod.

I takt med at kryptomarkederne oplever en renæssance, så matcher Bitbots vision den voksende tendens blandt detailinvestorer, der ønsker større kontrol og sofistikerede værktøjer til at orientere sig i det skiftende landskab. Fokus på spothandel og stigningen i Bitcoin-priser placerer Bitbot yderligere i spidsen for denne bølge af økonomisk frihed.

Bitbots token-forsalg starter den 17. januar

Spændingen omkring Bitbot intensiveres med annonceringen af det kommende forsalg af tokens, som er planlagt til at starte den 17. januar. Med en samlet tokenforsyning på 1.000.000.000 sigter Bitbot mod at sælge 30% af sine tokens på tværs af 8 forsalgsfaser. Dette strategiske tiltag driver ikke kun udviklingen, men sikrer også håndgribelig nytte og værdi for investorerne, efterhånden som tokenet udvikler sig. Derudover vil 20% af tokens blive holdt af Bitbots udviklingsteam for at opretholde løbende fremskridt, hvilket markerer en forpligtelse til langsigtet vækst.

Bitbots dedikation til sikkerhed er tydelig gennem deres partnerskab med Knightsafe, en open source, transparent og decentraliseret tjeneste til selvopbevaring af digitale aktiver. Ved hjælp af MPC (Multi-Party Computation) custody-teknologi sikrer Bitbot uovertruffen fortrolighed og nøjagtighed for brugerne. Sikkerhedsfunktioner som Anti MEV Bot og foranstaltninger mod narkotika styrker yderligere Bitbots bestræbelser på at skabe et sikkert handelsmiljø.

Konklusion

Mens kryptosamfundet forbereder sig på en potentiel godkendelse af en Bitcoin ETF, så vil landskabet undergå et transformativt skift. Krydsfeltet mellem institutionelle værktøjer fra Bitbot og den bredere markedsudvikling, der udløses af ETF-godkendelsen, udgør en unik mulighed for investorer. Men den igangværende juridiske kamp mellem SEC og Coinbase, en stor spiller på kryptomarkedet, tilføjer et lag af kompleksitet til den fortælling, der udfolder sig.

Med Bitcoin-halveringen i horisonten i 2024 og markedstendenser, der indikerer et potentielt nyt opsving, så er Bitbot klar til at skabe bølger på markedet. Bitbot konkurrerer med store virksomheder og rider på bølgerne af kryptodille og positionerer sig som en dynamisk kraft i handelsbot-sektoren.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.