Metacades (MCADE) potentielle reaktion på en spot-Bitcoin ETF-godkendelse

Oddsene for, at United States Securities & Exchange Commission afviser en spot Bitcoin ETF fortsætter med at blive mindre, efterhånden som deadlinen den 10. januar nærmer sig. Bloombergs ETF-analytiker Eric Balchunas afslørede, at sandsynligheden for en afvisning af en børshandlet fond er faldet til 5 %.

Well said although I probably go with 5% at this point. But you gotta leave a little window open for these things. — Eric Balchunas (@EricBalchunas) January 6, 2024

En BTC ETF-godkendelse burde drive kryptomarkedet fremad. Med en række analytikere, der forventer, at de forskellige altcoins vil klare sig bedre under det næste opsving, så er Metacade (MCADE) på rette kurs for at nå sine vækstplaner for 2024.

ETF-godkendelse og Metacade

Copy link to section

Helt overordnet kunne en ETF-godkendelse booste krypto-eksponeringen overfor de traditionelle investorer. De børshandlede fonde vil sandsynligvis tiltrække enorme mængder kontanter til kryptoverdenen og skabe et perfekt miljø til at udforske relaterede segmenter såsom play-to-earn – hvor Metacade planlægger fuldstændig dominans.

MCADE vil drage fordel af den stigende efterspørgsel efter betydelig vækst og bemærkelsesværdige prisstigninger.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

I mellemtiden kan SEC’s afvisning eller forsinkelse af den børshandlede fond udløse en kortsigtet nedtur, mens kryptobranchen håndterer forhindringerne.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

MCADE prisen

Copy link to section

Altcoinen handlede til $ 0.01248 da denne artikel blev offentliggjort, hvilket er en stigning på 0.1% i løbet af det seneste døgn. Metacades originale token havde en nedadgående tendens forud for den potentielle spot Bitcoin ETF-accept, da dets ugentlige diagram afslører et prisfald på mere end 8%. MCADE-prisudsving afspejler tendenserne på det samlede marked.

En ETF-afvisning vil udløse fortsatte fald for MCADE-prisen, hvorimod positive nyheder ville betyde, at altcoinen ville slutte sig til den forventede markedsstigning. Metacades pris kunne stige i vejret, og således udforske dens tidligere højdepunkter fra tilbage i november 2023.

En børshandlet Bitcoin-fond vil betyde, at institutioner og velhavende individer vil oversvømme kryptovaluta-arenaen. Play-to-earn er blandt de segmenter, der vil opleve den afsmittende effekt, og de fortsatte partnerskaber og opgraderinger gør Metacade klar til en markant vækst, når ETF’en bliver godkendt.

Du kan besøge projektets hjemmeside for at blive en del af MCADEs forventede opadrettede rejse.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.