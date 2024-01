SEC’s FOMO-advarsel udløser ETF-godkendelse, mens Memeinators forsalg passerer $3,1 mio.

2024 kommer med mange forventninger på kryptovalutamarkederne. Selvom der forventes bemærkelsesværdig udvikling, så er der ingen mere forventet udvikling end verdens første spot Bitcoin ETF. Faktisk forudsiger analytikerne så meget som en 95% chance for, at ETF’en vil få det grønne lys. Og derfor forventer investorerne store bevægelser på markedet. Men SEC har udstedt en advarsel, da flere investorer slutter sig til Bitcoin-vognen. I mellemtiden bygger FOMO videre på det kommende projekt, Memeinator, som krydsede $3,1 millioner i sit forsalg.

FOMO-advarsel en bekræftelse af den første spot Bitcoin ETF?

Copy link to section

De sociale medie brugere var begejstrede, da US SEC advarede om risiciene ved kryptoinvestering. SEC advarede kryptodeltagerne om at opbygge FOMO og investere i digitale aktiver for den skyld. Ud fra en investeringssans henviser FOMO til frygten for at gå glip af en mulighed. Investorer engagerer sig i tvangsmæssig adfærd, såsom at købe et aktiv på grund af en faktisk eller opfattet fortjeneste.

Selvom det er uklart, hvorfor SEC udstedte advarslen, foregreb brugerne den som et positivt signal for spot-ETF’en. Det sker, selvom markedet afventer en potentiel beslutning inden fristen den 10. januar, med en masse optimisme. Derfor har FOMO bygget op omkring kryptovalutamarkeder og hjulpet Bitcoin med at klatre over $44.000.

Ifølge SEC bør folk ikke købe et bestemt aktiv, fordi andre er det. I stedet bør de investere, fordi det passer til deres investeringsmål. Tilsynsmyndigheden advarede også investorerne om ikke at hoppe med på en investeringsmulighed bare fordi populære personer promoverer den.

Memeinator dyrker meme-minder, mens børsnoteringen venter

Copy link to section

Udover Bitcoin er investorerne også bekymrede over det hurtigt voksende meme-landskab. Når positive kryptovaluta-nyheder udvikler sig omkring Bitcoin, er det indlysende, at resten af sektoren vil nyde godt af det. En kryptovaluta, der har tiltrukket sig opmærksomhed, er Memeinator. Det er et kommende meme-projekt, der udnytter AI til at gøre meme-sektoren værdifuld.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Memeinator bruger AI til at scanne nettet og spotte svage og uoriginale memes. Derefter knuser den dem fra jordens overflade og garanterer, at kun kvalitetsprojekter trives. På den måde tilbyder Memeinator en løsning på et vanskeligt problem med ukontrolleret vækst af meme-kryptovaluta.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Analytikere sætter stor pris på Memeinator for dens rolle og forventer, at tokenet vil forme meme-tendenser i 2024. Efterhånden som projektet får ligesindede, vil det blive mere populært, hvilket vil drive prisen op på en forventet markedsværdi på $1 mia. For at Memeinator kan opnå en så høj markedsværdi, har analytikerne beregnet en stigning på op til 50 gange.

Memeinator investerer også i kraftig markedsføring og branding. De har planer om samarbejder med en række førende indluencers, såvel som børsnoteringer på de bedste børser. Målet er at blive globalt kendt og få gennemslagskraft ved at leve op til sit navn som meme og gå viralt. Derfor forventes Memeinator at vokse eksponentielt med en potentiel børsnotering i 2024.

132 % ROI under forsalget og den fremtidige 50x MMTR værdi

Copy link to section

Memeinators fristende forsalg har også været drevet af sit løfte om høje afkast. Projektet leverer et afkast på hele 132% i forsalg. For eksempel åbnede forsalget på $0,01 i første fase, men MMTR er nu prissat til $0,0186 i fase 11. På den sidste 29. etape vil tokenet blive vurderet til $0,0485.

Derudover kan Memeinators fremtidige værdipotentiale frigøres ved at bruge det i andre Web 3.0-områder. Et nævneværdigt område er gaming, som er sat til at blive lanceret ved slutningen af forsalget.

Tokenet vil også være tilgængeligt til staking for passiv indkomst. Der er også community NFT’er, hvor brugerne lærer om Memeinator-teamets kreative værker. Med applikationen er potentialet for MMTR til at stige 50x i fremtiden utvivlsomt. I mellemtiden kan en spekulation efter børsnoteringen få MMTR til at stige 10 gange i 2024.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.