Ingen Bitcoin ETF-godkendelse endnu, præciserer SEC-formand Gensler

Gary Gensler, formand for US Securities and Exchange Commission, tog til den sociale medieplatform X for at præcisere, at SEC ikke har godkendt notering og handel med spot-bitcoin-børshandlede produkter. Indlægget på @SECGov var uautoriseret og blev sendt, da kontoen blev kompromitteret.

BTC steg så højt som 9% i mandags, før det gav nogle gevinster tilbage, da priserne sprang over $47.000 for første gang siden marts 2022.

Historisk set har US Securities and Exchange Commission (SEC) ikke godkendt nogen spot-cryptocurrency-børshandlede produkter (ETP’er) til amerikanske børser. Det var først i 2021, at SEC begyndte at tillade ETF’er med eksponering for cryptocurrency futures.

I oktober gav en domstolsafgørelse SEC mandat til at revurdere en spot Bitcoin ETF-ansøgning fra Grayscale Investments. Dette direktiv er dog ikke til hinder for, at SEC afviser investeringsinstrumentet af forskellige grunde.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.