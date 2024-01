Binance og 9 andre børser blokeret fra Apples app-butik i Indien

Ti kryptobørser, inklusive Binance og KuCoin, er blevet blokeret fra Apples app-butik i Indien. Indiens finansministerium beordrede deres fjernelse på grund af manglende overholdelse.

Fjernelsen sker uger efter, at det indiske finansministeriums finansielle efterretningsenhed (FIU) anklagede børserne for at operere ulovligt i landet. Agenturet anklagede også udvekslingerne for ikke at overholde reglerne mod hvidvaskning af penge.

FIU underrettede børserne den 28. december 2023 og anmodede ministeriet for elektronik og informationsteknologi om at blokere dem. Ifølge FIU skal børser, der opererer i Indien, registreres som rapporterende enheder og indgive ansøgninger til indkomstskatteafdelingen.

Andre målrettede udvekslinger er Bitget, Huobi, Gate.io, OKX, Kraken og MEXC. Blokeringen af udvekslingsapplikationerne betyder, at de ikke længere vil være tilgængelige for nye indiske brugere.

Move søger at øge overholdelse af indiske love

Indiens beslutning kommer, selvom landet øger kryptoreguleringen og fokuserer på at bringe udvekslingerne i overensstemmelse, herunder udrydde skatteunddragelse. Bevægelsen kommer, da indiske kryptohandlere flyttede deres investeringer til offshore-børser, efter at landet pålagde skatter på indkomster fra digitale aktiver i 2022.

I henhold til loven skal indere betale en skat på 30 % på kryptobeholdninger og -overførsler. Handlende pådrager sig også 1 % skat ved kilden for hver foretaget kryptohandel.

Bevægelsen rettet mod offshore-børser har til formål at udjævne vilkårene, selvom Indien fortsætter med at presse på for globalt samarbejde om regulering af kryptosektoren. Omvendt, selvom Indiens lokale børser har stået over for strenge krav, herunder KYC-procedurer, har udenlandske platforme fungeret uden for samme kontrol.

Efter Indiens beslutning tog Binance South Asia til X for at forsikre om, at dets eksisterende brugere ikke vil blive berørt. Binance sagde, at det arbejder på at overholde de lokale regler og lover at arbejde sammen med tilsynsmyndighederne for at løse situationen.

We are aware of new changes that have been introduced regarding crypto exchanges on the iOS App Store in India, impacting the Binance App.



The ongoing situation is not unique to #Binance and we remain committed to complying with local regulations and maintaining dialogue with… — Binance South Asia (@BinanceDesi) January 10, 2024

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.