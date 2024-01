Kan NVIDIA-aktien nå en værdi på $600 i den igangværende sejrsrække?

Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA) ramte torsdag en rekord på over $550, hvilket forlængede sin sejrsrække i 2024. Til trods for det er gevinsterne i de seneste 12 måneder 6 gange højere end dets sammensatte NASDAQ-indeks. Som følge heraf er NVIDIA steget med 239 %, og gevinsterne forventes at fortsætte for en af debedste teknologiaktier.

Nøglen til NVIDIAs aktiekursforudsigelse er dens nylige udbrud. Aktien brød en nøglebarriere ved $500, det tidligere rekordhøje niveau, hvilket betyder, at den har sat et nyt prisgulv. Udbruddet øgede købers interesse, og aktien bevægede sig i et parabolsk mønster bagefter.

Som forventet tiltrak NVIDIAs breakout analytikeres vurderinger. Fairlead teknisk analytiker Katie Stockton siger, at udbruddet giver NVDA et langsigtet opadgående momentum. Analytikeren forventer ikke, at det bullish momentum vil stoppe, før aktien når $600.

Stocktons rating er i overensstemmelse med andre analytikere overvåget af TipRanks, som har et højere mål. Konsensusestimatet for aktien er et stærkt køb med et gennemsnitligt kursmål på $662,39. Stærke fundamentale faktorer er også ansvarlige for de robuste ratings.

Invezz dækkede, hvordan NVIDIA i stigende grad bliver branchens førende inden for visuelle og AI-computerløsninger. Virksomheden fortsætter med at gøre indtog i disse spirende sektorer. Det seneste har været en ny serie af grafikkort til forbedret spil- og AI-oplevelse.

Nvidia samarbejdede også med biotek Amgen i denne uge for gennembrud inden for lægemiddeludvikling ved hjælp af genererende AI. Denne udvikling har kun tilføjet brændstof til en bestand, der allerede er på vej op.

NVIDIA teknisk analyse – breakout over $500 med stærkt momentum

En teknisk udsigt viser, at Nvidia er i et stærkt momentum efter at have brudt forbi $500. NVIDIA er dog overkøbt med en RSI-værdi på 72 på det daglige diagram.

I betragtning af de stærke fundamentale forhold og breakout forventer vi, at Nvidias momentum vil fortsætte. Volumenindikatorer understøtter køberstyrke, hvilket understøtter forudsigelsen. En værdiansættelse på 600 USD kunne nås før end senere.

Ikke desto mindre kunne Nvidia lave korte pauser og tilbagetrækninger, før tendensen fortsætter. Dette er i overensstemmelse med de overkøbte forhold, selv om korte fald kunne byde på stærkere comebacks.

Skal du købe Nvidia nu?

Det anbefales at købe Nvidia efter rettelser. Aktien har plads til at køre, og prisen stiger til $600 og højere. Det er dog bedre for investorer at købe på potentielle markedsfald, så længe NVIDIA forbliver over $500.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.