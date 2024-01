Pullix forsalg stiger til over $3,5 millioner, idet hybrid kryptobørs hurtigt tiltrækker købere

2024 ser ud til at blive et spændende år for kryptovalutapriserne. Ikke blot har markedet debuteret den første spot Bitcoin ETF, men en ny CEX-DEX æra er nu ved at udfolde sig. Pullix, en kommende kryptoplatform, blander disse to for at kunne tilbyde en fremragende brugeroplevelse. I løbet af den 6. fase af forsalget har investorerne akkumuleret over $3,5 millioner af det originale token $PLX. Som følge heraf forudsiger analytikerne en stigning på op til 100x for tokenet i 2024.

Pullix – en hybrid CEX- og DEX-kryptobørs

Copy link to section

To udbredte børser på kryptovalutamarkederne er centraliserede og decentraliserede børser. De har hver især deres egne fordele og ulemper.

Når vi taler om de centraliserede børser, så har sikkerhedsspørgsmål været en central udfordring. Børserne lider af den mangel, at brugerne ikke har kontrol over deres private nøgler. Dette har været et problem, da brugerne er nødt til at stole på børsens sikkerhedsprotokoller i forbindelse med at beskytte deres midler.

Ikke desto mindre elsker investorerne de centraliserede børser på grund af deres store likviditet og de mange handlede aktiver. Den samme fordel med høj likviditet er ikke tilgængelig for de decentraliserede børsbrugere. til gengæld har de decentraliserede børsbrugere fuldstændig kontrol over deres penge gennem private nøgler.

Det vanskelige DEX/CEX-spørgsmål inspirerer Pullix, som løser udfordringerne i begge verdener. På den ene side har Pullix en høj likviditet, da platformen viser flere aktiver, i modsætning til DEX’er. Investorer handler kryptovalutaer sammen med traditionelle aktiver som ETF’er, råvarer, forex og aktier. Pullix trækker også likviditet ved at samarbejde med institutionelle likviditetsudbydere som førsteklasses banker.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

På den anden side løser Pullix et besværligt CEX-sikkerhedsproblem ved at give brugerne kontrol over deres midler. Brugerne har private nøgler, som de kan bruge til at få adgang til deres aktiver. Platformen er mere innovativ end CEX og er struktureret således, at brugerne ikke behøver at gennemgå KYC’er for at kunne handle. Man skal i stedet blot tilmelde sig med ens e-mail for at kunne komme i gang, hvilket gør det lettere at komme ind i sammenligning med CEX’erne.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Er Pullix en attraktiv investering?

Copy link to section

Æraen med CEX’er og DEX’er er måske ved at blive rystet efter utilfredsstillende resultater gennem årene. Med investorer, der peger på deres faldgruber, er en platform, der løser problemerne, nødt til at få fodfæste. Som forsalgssuccesen viser, kan Pullix blive et opsigtsvækkende projekt, der hjælper med at øge prisen på dets token.

Det er også ganske spændende, at Pullix er designet til at være en platform med højt afkast. Token-indehaverne modtager en andel af de daglige indtægter, der genereres på platformen, gennem en trade-to-earn-funktion.

De anførte kryptovalutaer er også tilgængelige for staking til at tjene en passiv indkomst. Andre måder at lære på platformen inkluderer yield farming og likviditetsforsyning.

Pullix er desuden tænkt som en lavprisplatform. Brugerne opkræves ingen kommissioner og nyder godt af stramme spreads for at maksimere deres kryptoindkomst. Handlerne kan foretages på en margin, med op til 1000:1 i gearing.

En investering i Pullix for at få et afkast på 100x

Copy link to section

Pullix bakkes grundlæggende op af en solid platform, der lover at helbrede sine forgængeres sygdomme. Med kollapset af børser som FTX, og den lave popularitet af DEX’er, så kunne Pullix trække i aftrækkeren. De forskellige børs-tokens er steget med over 100 gange efter lanceringen, hvilket gør Pullix til en kandidat til at opnå en tilsvarende stigning. Den spekulative værdi for tokenet er stadig høj, og prognosen på 100x er opnåelig i 2024.

I fremtiden kunne Pullix ramme højere marginer. Indtjeningsmuligheden, fordelene og den unikke kryptorolle kunne sætte skub i tokenets efterspørgsel. Dette kunne betyde, at tokenet vokser eksponentielt til at blive et af de mest handlede og værdifulde. Investorerne kan købe tokenet via projektets hjemmeside, hvor forsalgsprisen stiger efter hver fase.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.