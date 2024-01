Pullix tager fart, mens GameStop forlader NFT-området

Den mest bemærkelsesværdige NFT-nyhed i denne uge er fra computerspils-forhandleren GameStop, som har annonceret, at deres NFT-marked vil lukke ned i næste måned. Det børsnoterede selskab giver den “regulatoriske usikkerhed” skylden for beslutningen om at lukke NFT-forretningen.

I mellemtiden har Pullix (PLX), en kommende handelsbørs, der også vil tilbyde en DeFi og NFT Launchpad, tiltrukket sig stor opmærksomhed under sit forsalg.

GameStop vil lukke deres NFT-markedsplads ned

GameStopNFT, blockchain-platformen, som den USA-baserede spilforhandler lancerede i slutningen af oktober 2022, har offentliggjort en meddelelse på sin hjemmeside om, at dens NFT-markedsplads lukker ned den 2. februar 2024.

Ifølge GameStop er denne beslutning baseret på den “fortsatte regulatoriske usikkerhed indenofor kryptorummet.” Selvom brugerne ikke vil være i stand til at købe, sælge eller handle NFT’er på platformen fra og med lukkedatoen, så vil de stadig have adgang til disse funktioner for deres beholdninger på andre NFT-markedspladser.

“Med virkning fra den 2. februar 2024 vil kunderne ikke længere være i stand til at købe, sælge eller oprette NFT’er. Dine NFT’er er på blockchainen, og vil forblive tilgængelige og salgbare via andre platforme,” lyder det i meddelelsen.

GameStops træk til at lukke sin NFT-markedsplads følger sidste års træk om at nedlægge virksomhedens krypto wallet. Dette kommer også et par måneder efter, at Securities and Exchange Commission (SEC) anklagede et amerikansk-baseret NFT-projekt for overtrædelser af værdipapirlovgivningen.

På trods af dette og andre SEC-håndhævelsesaktioner er kryptobranchen positiv over for, at den nylige godkendelse af spot Bitcoin ETF’er er et afgørende skridt i jagten på yderligere lovgivningsmæssig klarhed. Dermed får et stadigt mere positivt marked øje på nye muligheder.

Pullix (PLX): En hybridbørs

De centraliserede børser eller CEX’er fortsætter med at spille en afgørende rolle i kryptorummet, hvilket betyder afgørende onramps og likviditet på institutionelt niveau. Men ulemperne ved at bruge disse kryptobørser har været åbenlyse efter en række enorme implosioner, herunder FTX og andre. Flere og flere folk på udkig efter alternativer har valgt de decentraliserede børser eller DEX’er.

Stærke sikkerhedsforanstaltninger og kontrol over ens egne aktiver giver DEX-platforme en fordel. Men problemet med likviditet betyder, at DEX-platforme også har mangler. Forestil dig nu en børs, der kombinerer det bedste fra CEX og DEX.

Den hybridbørs, der er kommet ud af dette, har fået eksperterne til at antyde, at den kan blive en nøgletrend i 2024 og derefter. Pullix satser på at blive den dominerende spiller i dette spirende kryptorum.

Hvad gør Pullix unik?

For kryptohandlere og investorer betyder den hybride infrastrukturmodel, som Pullix tilbyder, én ting: adgang til fordelene ved at bruge en decentraliseret platform, mens man udnytter likviditeten og bekvemmeligheden ved en centraliseret platform.

Pullix kombinerer ikke kun disse funktioner, men giver også adgang til en unik indtægtsdelingsmodel.

Ved at handle og levere likviditet til automatiserede market makers tjener indehavere af det oprindelige token PLX både på deres handler og på en andel af Pullix’ daglige indtægter. Selvom denne fællesskabsbaserede børs er designet til at tilbyde yield farming og staking, så vil den også have en DeFi- og NFT Launchpad.

Så med Pullix er fordelene mere end blot sikkerhed og likviditet. Man kan også udnytte passive indkomstmuligheder på tværs af NFT-markedet.

I takt med at hybridbørser bliver mere og mere fremtrædende på markedet, kan Pullix’ tilgang adskille den fra andre og give brændstof til vækst efter lanceringen. Forsalget giver interesserede en mulighed for at komme tidligt ind, med det originale PLX-token, der i øjeblikket er tilgængeligt for $0,08 i fase 6.

For at finde ud af mere om denne hybridbørs og deres PLX-token, så kan du klikke her.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.