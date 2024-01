Binance tilføjer ZK-projektet Manta (MANTA) til Launchpool

Krypto-udveksling Binance har annonceret Manta (MANTA), den modulære L2 til ZK-applikationer, som det 44. Launchpool-projekt.

Når det går live på Binance Launchpool, vil brugere begynde at dyrke MANTA ved at satse deres BNB- og FDUSD-tokens i de to puljer. Brugere kan dyrke MANTA-tokens i løbet af de næste to dage, bemærkede Binance i sin meddelelse den 15. januar.

Launchpool-belønninger på 30 millioner MANTA

Af den maksimale forsyning på 1 milliard vil 30 millioner eller 3% af forsyningen være tilgængelig for brugere som Launchpool-belønninger. Binance vil anvende en timegrænse på 50.000 MANTA og 12.500 MANTA i henholdsvis BNB- og FDUSD-puljen. Landbruget starter kl. 00:00 UTC den 16. januar 2024.

Ifølge Binance vil børsen så liste MANTA-tokenet den 18. januar kl. 10:00 UTC. Det nye token vil have MANTA/BTC, MANTA/USDT, MANTA/BNB, MANTA/FDUSD og MANTA/TRY som understøttede handelspar. Især vil Binance anvende sit Seed Tag til Manta, hvilket indikerer potentialet for vilde prisudsving for dette token.

Hvad er Manta?

Manta er en modulær blockchain på Ethereum drevet af MANTA, det indfødte token, der bruges til styring, indsats, delegering af samlere og netværksgebyrer. Tokenet bruges også i Manta-økosystemet til indfødt likviditet og som sikkerhed.

Manta Pacific testnet, den EVM-ækvivalente Layer-2 zero knowledge (ZK) applikationsplatform, er live. Det tilbyder integration med Celestia DA og Polygon zkEVM.

Platformen har planlagt sin Manta Pacific Mainnet Beta-lancering i Q2, 2024. Køreplanen inkluderer også aktivering af multiprover på Manta Pacific mainnet, overgang til zkEVM og lancering af Universal Circuits 2.0 på testnet.

