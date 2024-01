Bitbot-forsalg i fokus efter Bitcoin er klar til at ramme ‘nyt højdepunkt’ i 2024

Bitcoin har trukket sig tilbage i de seneste dage, men eksperterne er stadig overbeviste om, at dette år vil blive et stærkt år for verdens største kryptovaluta målt efter markedsværdi.

Vijay Ayyar – vicepræsident for CoinDCX – forventer for eksempel, at BTC vil nå et nyt højdepunkt i de kommende måneder. I et interview for nylig sagde han:

Hvis man skal tro på stemningen, så kan vi potentielt se frem til en accelereret bevægelse mod nye højdepunkter på et eller andet tidspunkt i år.

Ayyars positive synspunkt er primært baseret på Spot Bitcoin ETF’erne, som Securities & Exchange Commission i USA godkendte i sidste uge. De børshandlede fonde forventes generelt at øge den institutionelle interesse for Bitcoin – og den relaterede kapitaltilstrømning vil sandsynligvis resultere i en betydelig stigning i prisen.

Historisk set er Bitcoin dog næsten aldrig steget sig i et vakuum. Dete har en tendens til at afspejle sig i kryptorummet som helhed, når en medvind begynder at gavne prisen på en BTC. Så det er tænkeligt, at den forventede Bitcoin stigning vil hjælpe de kommende kryptoprojekter som Bitbot i år.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Bitbot – en kort introduktion

Copy link to section

Bitbot er en Telegram-handelsbot, der ønsker at garantere, at du får mest muligt ud af den forventede stigning hos kryptovalutaerne i 2024.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Det, den i bund og grund gør, er at give dig – privatinvestoren – adgang til handelsværktøjer af institutionel kvalitet for at hjælpe med at maksimere dit afkast og minimere den risiko, du er nødt til at påtage dig, når du handler på kryptomarkedet.

Endnu vigtigere er dog, at det er den første non-stustodial handelsbot, hvilket betyder, at der er et ekstra lag af sikkerhed for de brugere, der vælger at stole på Bitbot. På hjemmesiden angiver Bitbot sin mission som:

At lægge værktøjer af institutionel kvalitet i hænderne på privatinvestorerne, samtidigt med at de beskyttes af MPC-opbevaring.

Er du interesseret i at finde ud af mere om Bitbot? Besøg hjemmesiden via dette link.

Hvordan er Bitbot en investering i sig selv?

Copy link to section

Det, der gør Bitbot endnu mere interessant, er dens originale token, som driver alt, hvad denne platform står for.

Bitbot-tokenet vil være del af et forsalg, der starter den 17. januar. Ved at investere i det kan du blive en del af dette fællesskab og være berettiget til at deltage i og drage fordel af en eksklusiv indtægtsdelingsmodel, som skaber en ekstra indtægtskilde for dig.

Bitbot lover også adgang til begrænsede funktioner for dem, der ejer dens originale token. Disse omfatter kopihandel, gem scanner og yderligere passiv indkomst, hvis du også deltager i henvisningsprogrammet.

Bemærk, at Bitbot vil bruge “en del af sin forsalgstildeling til konkurrencer – hvoraf den første er en $100K-konkurrence” i henhold til deres hjemmeside. Du kan tilmelde dig mailinglisten for at holde dig opdateret med de seneste oplysninger, når Bibot lancerer sit forsalg via dette link.

Andre kryptomedvinde kunne hjælpe Bitbot

Copy link to section

Husk, at du ikke vil være i stand til at opnå gevinster på din investering i Bitbot under forsalget, da tokenet først vil blive frigivet, når forsalget er færdigt.

Men når forsalget slutter, så vil det originale Bitbot-token sandsynligvis finde et hjem på en anerkendt kryptobørs, hvilket har en tendens til at øge efterspørgslen, som i sidste ende resulterer i den næste stigning i prisen på et kryptotoken.

Ifølge Statista forventes kryptomarkedet at vokse med en årlig sammensat rate på lidt over 10%. Det er den slags vækst, som du ville være i stand til at udnytte, hvis du beslutter dig for at købe Bitbot i dag.

Endelig er der andre kortsigtede medvinde, som også kunne gavne Bitbot. For eksempel kunne den amerikanske centralbank vælge at sænke renten flere gange i 2024 og derved forbedre renten på de risikoaktiverede aktiver som kryptovalutaer.

Og så er der Bitcoin-halveringen, der også er planlagt til april. Klik her for at finde ud af mere om Bitbot og projektets kommende forsalg.