Hedera Hashgraph (HBAR) pris stabil, da Hitachi slutter sig til rådet

Hedera Hashgraphs (HBAR) token-pris forblev i en konsolideringsfase, efter at Hedera Council annoncerede et partnerskab med Hitachi America. Dette partnerskab vil få Hitachi til at slutte sig til Hederas styrende råd.

Hitachi slutter sig til andre anerkendte organisationer i dette råd som Google, Dell, Avery Dennison, Nomura og Wipro. Som rådsmedlem vil Hitachi bruge Hederas blockchain til at drive sit økosystem i industrier som strøm, elektronik og sundhedspleje.

Helt præcist sigter det mod at begynde at bruge det til sine proof-of-concepts for end-to-end supply chain-produkter. I en erklæring sagde Ravigopal Vennelakanti, vicepræsident for Big Data Analytics hos Hitachi:

“Hitachi ser det virkelige potentiale i DLT-løsninger (distributed ledger technology) bygget på Hedera, givet netværkets meget skalerbare og sikre teknologi og stærke engagement i bæredygtighed. Hedera adresserer nye behov inden for resiliens i forsyningskæden, ren energi, IT/OT og halvlederindustrien, for eksempel.”

Partnerskab med Hitachi er en vigtig ting på grund af dens størrelse. Hitachi er den 9. største børsnoterede virksomhed i Japan med en markedsværdi på over 72 milliarder dollars. Det leverer sine løsninger over hele verden.

Mange store virksomheder har valgt Hedera som deres blockchain-tjenesteudbyder af flere årsager. For det første er det en af de hurtigste blockchains i verden med kun 3,2 sekunder i tid til finalen. Den kan også håndtere tusindvis af transaktioner i sekundet (TPS) for cents.

Hedera Hashgraph har vokset sin markedsandel og sine tilbud i de sidste par måneder. For eksempel, den seneste erklæring, lancerede udviklerne Stablecoin Studio, en løsning, der hjælper folk med at bygge og lancere deres stablecoins.

I mellemtiden vokser Hederas DeFi-økosystem, selvom det er mindre end konkurrenterne. Det har nu over $71 millioner i samlet værdi låst (TVL). SaucerSwap, den største DEX i sit økosystem, har vundet markedsandele.

Hedera Hashgraphs HBAR forblev i en konsolideringsfase efter Hitachi-meddelelsen. Det handlede til $0,080 mandag, lavere end sidste uges højeste på $0,087. Det er faldet med over 22 % fra det højeste punkt i december.

