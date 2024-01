Winklevoss Twins estimerede nettoværdi, da kryptovalutaerne stiger

Den seneste prisstigning på kryptovaluta har ført til et skift i nettoformuen for nøgleaktører i branchen. Changpeng Zhao, populært kendt som CZ, så sin nettoformue stige til over 26 milliarder dollars ifølge Bloomberg. Forbes fastlægger sin nettoværdi til 15 milliarder dollars, hvilket gør ham til en af de rigeste spillere i branchen.

Brian Armstrong, grundlæggeren af Coinbase, har også tilføjet milliarder til sin nettoværdi, efterhånden som virksomhedens aktie er steget. Bloomberg placerer sin nettoværdi til 5,4 milliarder dollars, mens Forbes placerer den til 5,8 milliarder dollars. Coinbase aktiekurs er mere end fordoblet i de sidste 12 måneder, hvilket giver den en markedsværdi på over 31 milliarder dollars.

Winklevoss Twins nettoværdi

Copy link to section

I mellemtiden har Winklevoss Twins også øget deres nettoværdi i de sidste par måneder på trods af at de har gennemgået betydelige udfordringer. Tyler og Cameron Winklevoss knytter det meste af deres nettoværdi til Gemini, den kryptobørs, de dannede.

Gemini er nu en af de største børser i verden. Som andre børser gennemgik Gemini en omvæltning i 2022, da kryptovalutapriserne faldt, og da FTX kollapsede . Som et resultat blev Tyler og Cameron tvunget til at låne Gemini 100 millioner dollars for at holde det flydende.

De kom også under pres, da Genesis, en førende virksomhed ejet af Digital Currency Group, gik konkurs. Tvillingerne havde investeringer i virksomheden, men ifølge New York Post nåede de at trække over 280 millioner dollars tilbage, før det kollapsede.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Winklevoss Twins gik også igennem en udfordring, da SEC sagsøgte Gemini med påstand om, at børsen tilbød uregistrerede værdipapirer. SEC har også sagsøgt Genesis, Coinbase og Kraken for at tilbyde disse værdipapirer.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Ifølge Forbes er Cameron og Tyler Winklevoss hver 1,4 milliarder dollar værd. Ud over deres Gemini-ejerskab ejer de to også tusindvis af Bitcoins. Som et resultat har de nydt godt af, da Bitcoin er steget fra $15.000 i december 2022 til over $40.000.

Gemini blev vurderet til over 7,1 milliarder dollars ved en fundraising i 2021. Da det er en privat virksomhed uden offentligt tilgængelige økonomi, er det svært at fastslå dens sande værdiansættelse. Men at dømme ud fra Coinbase-ydelsen kan vi antage, at den har holdt sin værdiansættelse over $7 milliarder.

Erfarne investorer

Copy link to section

Winklevoss-tvillingerne er vokset til at blive kyndige investorer. De genererede det meste af deres rigdom fra Facebook, hvilket gav dem 65 millioner dollars i kontanter og aktier. I en retssag argumenterede de to for, at Facebook var deres idé, og at Mark Zuckerberg havde stjålet den fra dem.

Det betyder, at de har forvandlet denne finansiering til milliarder af dollars ved at investere i Bitcoin, Gemini og muligvis andre kryptovalutaer. De ejer også Winklevoss Capital, et venturekapitalselskab, der blandt andet har investeret i flere firmaer som Angelist, Animoca Brands, August, Filecoin , Flexport, Messari, Stacks, Work & Co og Tezos. Work & Co blev for nylig opkøbt af Accenture.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.