Avalanche, Hedera og Pullix prisprognose, efterhånden som altcoin-markedet kommer sig

Altcoin-markedet gør sig klar til et solidt opsving, mens Bitcoin (BTC) svækkes midt i den falmende ETF-hype. De fleste tokens kunne melde om væsentlige stigninger i løbet af de sidste syv dage, og Avalanche (AVAX), Pullix (PLX) og Hedera (HBAR) ser ud til at have det der skal til for at opleve prisstigninger i løbet af de kommende uger.

En række positive initiativer holder AVAX oven vande

Avalanche-teamet ønsker at forbedre udviklernes oplevelse ved at samarbejde med DoraHacks og PartcleNtwrk om at bygge en SocialFi-applikation. Platformen vil introducere et virtuelt hackathon, hvor udviklere kan konkurrere om at bygge avancerede forbruger-apps til AVAX’ økosystem.

Ever wanted to launch your own SocialFi app where creators and users are rewarded for engagement? What about a wireless network where users can also contribute their bandwidth?



Avalanche, @ParticleNtwrk and @DoraHacks welcome builders from around the world to join Avalanche… pic.twitter.com/xhDF1ZBZDh — Avalanche 🔺 (@avax) January 10, 2024

Altcoinen opretholdt en opadgående kurs i løbet af denne offentliggørelse og steg 0,28% i løbet af det seneste døgn til $36,32. Dens markedsværdi og handelsvolumen steg også, og analytikerne har tillid til, at Avalanches forbedrede brugerengagement vil drive altcoinen til $40 i 1. kvartal 2024.

Pullix – en kombination af de bedste CEX’er og DEX’er

Pullix (PLX) er et af de førende decentraliserede finansprojekter (DeFi), der ønsker at dominere kryptomarkedet ved at kombinere de bedste centraliserede og decentraliserede børser for at danne en hybrid handelsplatform.

Pullix vil give folk mulighed for at købe, handle og sælge forskellige aktiver fra krypto, ETF’er, aktier, råvarer og forex.

PLX’s originale token vil spille forskellige roller på børsen, og indehaverne vil sandsynligvis drage fordel af, at Pullix etablerer sig som en dominerende spiller på DeFi-markedet.

PLX handles til $0,08 pr. mønt, og nogle eksperter forudser en 100x stigning for altcoinen efter den officielle lancering.

Hedera varsler om fortsat optur

HBAR har vist tegn på fremgang på det seneste. Den er steget med 1,15 % i løbet af de sidste 24 timer til et niveau på $0,07937 i skrivende stund. Hederas markedsværdi opretholdt også en opadgående tendens på $ 2.673.600.035.

Desuden peger de tekniske signaler på et kommende opsving med et ekstremt grådighedsniveau (76) og en positiv procentdel på 68. HBAR kunne således stige til over $0,1 i det kommende opsving.

Du kan finde flere oplysninger om Pullix (PLX) på deres hjemmeside.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.