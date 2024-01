Bør du investere i Memeinator efter IMFs syn på AI

Kunstig intelligens kunne påvirke omkring 60 % af alle jobs i højindkomstlande, ifølge Den Internationale Valutafond.

Den gode nyhed er, at omkring halvdelen af disse sandsynligvis vil opleve et boost i produktiviteten på grund af AI-integrationen. Dette er ifølge Kristalina Georgieva – chefen for IMF:

Vi står på randen af en teknologisk revolution, der kunne sætte skub i produktiviteten, øge den globale vækst og forbedre indkomsterne i hele verden.

Hendes udsigter stemmer overens med analytikerne hos Goldman Sachs, som for nylig fortalte deres kunder i et research-notat, at kunstig intelligens kunne bidrage til en meningsfuld forbedring af arbejdsproduktiviteten og øge bruttonationalproduktet med op til 7,0 %.

Hvad de førnævnte prognoser i bund og grund antyder, er, at fokus på Gen AI forventes at fortsætte i de kommende år, og den relaterede fordel vil sandsynligvis sive ned til en masse navne, herunder de nyligt lancerede projekter som Memeinator.

Lad os dykke dybere ned i, hvad Memeinator er for en størrelse, og hvad projektet har sat sig for at opnå.

Memeinator hjælper dig med at drage fordel af den hurtige vækst indenfor AI

Memeinator er primært en blockchain-baseret platform, men den gør også aktiv brug af kunstig intelligens.

Grundlæggerne af projektet er klar over, at svindel og bedrageri står i vejen for kapitaltilstrømningen til meme-mønterne. Så de har skabt en platform, der bruger AI til at scanne efter svagere tokens på internettet og fjerne dem fra markedet.

Alt i alt angiver Memeinator sit ultimative mål i en hvidbog på sin hjemmeside som total dominans af meme coins-rummet. Initiativet drives af sin egen mønt kaldet “MMTR”, som du i bund og grund kan betragte som et middel til at blive eksponeret for den hurtige vækst inden for kunstig intelligens.

Bemærk, at MMTR i øjeblikket er i forsalgsfasen. For at finde ud af mere om Memeinator eller deres meme-mønt, så kan du besøge hjemmesiden via dette link.

Memeinator (MMTR) har allerede rejst millioner under forsalget

Memeinators mål om at eliminere de svage meme-mønter har tiltrukket interesse for MMTR. Dette fremgår af det faktum, at det originale token har rejst næsten $3,6 millioner i løbet af få måneder.

Tokenet koster i øjeblikket $0,0186 og forventes, ifølge hjemmesiden, at nå $0,0197 i den næste fase af forsalget.

Efter forsalget vil MMTR blive børsnoteret på kryptobørserne, hvilket matcher projektets konkurrenter løbebane, hvilket kunne resultere i en prisstigning, da det bliver lettere for potentielle investorer at få adgang til Memeinator.

Det er værd at nævne her, at Statista forudser, at kunstig intelligens vil være et marked på $2,0 billioner ved udgangen af dette årti. I skrivende stund er AI kun omkring $200 milliarder værd.

Du kan deltage i og forhåbentlig drage fordel af den tidobbelte vækst i løbet af de næste seks til syv år med en position i Memeinator. Nærmere oplysninger om projektet og MMTR-mønten er tilgængelige her.

MMTR vil nyde godt af, at meme-mønt markedet fortsætter med at vokse

På trods af de førnævnte svindelnumre og bedragerier har meme-mønt markedet rejst sig fra asken og opnået en værdiansættelse på omkring $20 milliarder i løbet af to til tre år.

I takt med at Memeinator lever op til sit løfte om at rydde dette område for svagere mønter og dominere det, så er det tænkeligt, at markedet for meme-tokens også vil vokse så hurtigt i de kommende år – og du kan drage fordel af den forventede vækst, hvis du investerer i MMTR i dag.

Endelig skal man huske, at MMTR i bund og grund er en kryptomønt. Så den bredere medvind på kryptomarkedet vil muligvis også være med til at booste dens pris. Øverst på listen over positive faktorer er Spot Bitcoin ETF’erne, som Securities & Exchange Commission langt om længe godkendte i sidste uge.

Bitcoin-halveringen og den amerikanske centralbanks forventede tilbagevenden til at sænke renten i år er blandt de andre krypto-medvinde, der kunne være en fordel for Memeinator. Klik her for at finde ud af mere om, hvordan du køber MMTR via nogle få enkle trin.