OKX vinder betinget licens til virtuelle aktiver i Dubai

Crypto exchangeOKX er blevet godkendt af Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) til at tilbyde udvekslingstjenester. OKX siger dog, at licensen ikke vil være operationel, før børsen opfylder yderligere regulatoriske krav. OKX General Manager for MENA-regionen, Rifad Mahasneh, kommenterede;

Vi arbejder med VARA på at færdiggøre et par betingelser, før vi kan lancere, og vi arbejder på at gøre det i løbet af de næste par uger.

Når det er operationelt, vil OKX gennem sit datterselskab i Mellemøsten være i stand til at tilbyde spot- og fiat-handelstjenester til institutionelle og detailinvestorer.

VASP-licensen kommer måneder efter, at OKX opnåede en Minimal Viable Product (MVP)-forberedende licens fra Dubai-regulatoren i juni 2023. Den forberedende licens tillod børsen at opfylde de nødvendige forudsætninger for MVP-drift i regionen.

Dubai presser på for at blive et globalt krypto-hub

Tildelingen af VASP-licensen til OKX sker, da regulatorer i Dubai og De Forenede Arabiske Emirater søger at opnå et globalt knudepunkt for digitale aktiver. Dette følger Dubais lov om virtuelle aktiver vedtaget i marts 2022, som skabte en juridisk ramme for kryptovalutaer i regionen.

Today, we approved the virtual assets law and established the Dubai Virtual Assets Regulatory Authority. A step that establishes the UAE’s position in this sector. The Authority will cooperate with all related entities to ensure maximum transparency and security for investors. pic.twitter.com/LuNtuIW8FM — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 9, 2022

Adskillige andre globale børser er også blevet godkendt til digitale aktivtjenester i Dubai. Binance opnåede sin VASP-licens i marts 2022, hvilket gav den bemyndigelse til at tilbyde begrænsede byttetjenester til prækvalificerede investorer. I november 2023 opnåede Crypto.com også en VASP-licens til bestemte virtuelle aktivtjenester i Dubai.

Dubais tiltag er en kontrast til andre regulatorer, som fortsat er skeptiske over for kryptovalutaer, hvor børser som Binance står over for regulatoriske forhindringer på markeder som USA og Indien. OKX’s Mahasneh siger, at samarbejdet med Dubai-regulatoren understreger den afgørende rolle, veldefinerede reguleringer spiller for at styrke ansvarlig kryptoinnovation.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.