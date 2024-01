Bitbot: En nedtælling til Telegram-handelsbots forsalg, der vil konkurrere med konkurrenterne og levere 100x

I juli 2023 fik investorerne i den telegrambaserede børs Unibot (UNIBOT) en uventet gave. Tocifrede gevinster så tokenet overgå en 200x værdiansættelse, og UNIBOT red forbi en pris på $200. Gevinsterne var ikke tilfældige, da Telegram-baserede bots blev mere og mere populære. Selvom UNIBOT i dag handles til halvdelen af sin rekordhøjde, illustrerede gevinsterne nichetokens popularitet. Nu varmer investorerne op til en anden Telegram-handelsbot, der tilbyder bedre funktioner og potentiale. Bitbot-forsalget starter den 17. januar 2024, og potentialet er mere end 100x. Vi dykker dybere ned i dette projekt og hjælper med at afdække, hvorfor det er blevet en sensation før lanceringen.

Om Bitbot?

Bitbot er en self-custodial handelsbot, der befinder sig på messaging-platformen Telegram. Den lader brugerne handle kryptovalutaer via deres kolde tegnebøger. Måske er det vigtigste spørgsmål for investorerne: Hvorfor Bitbot?

Vi husker alle den dramatiske handel med GameStop- og AMC Entertainment-aktier i 2021. Små investorer slog sig sammen for at overliste de store kanoner i begge detailhandelsinspirerede meme-aktiehandelsbegivenheder. Begivenhederne viste detailhandlens magt inden for handel og deres uophørlige søgen efter ressourcer og støtte.

Bitbot ønsker at give detailinvestorer ressourcerne og platformen til at tage ansvar for deres handel. Ud over at muliggøre sikker opbevaring af aktiver, giver botten investorerne teknologi af institutionel kvalitet. Det gør det muligt for mindre investorer at tage kalkulerede markedsrisici og blive afgørende spillere. Handelsbotten kommer også med en ultra-intuitiv brugerflade, der gør det nemt at navigere og deltage.

Men der er blevet lært hårde lektier, og Telegram-bots har ikke været uden kontroverser. Unibot blev offer for et hack, hvor omkring $560.000 gik tabt, hvilket fik tokenet til at styrtdykke med 40% sidste år. Banana Gun, et andet Telegram bot-token, mistede mere end 99% inden for tre timer i september. Det var efter en formodet tæppetræk, der sendte chokbølger gennem markedet. Et uundgåeligt spørgsmål er: Kan Bitbot lide den samme ulykke?

Det er interessant, hvordan Bitbot har undgået sine forgængeres faldgruber. I modsætning til sine rivaler, som opbevarer brugernes aktiver og private nøgler, er Bitbot afhængig af en ultrafleksibel wallet-styring. Tegnebogen er forstærket af MPC custodial API, der erstatter den private nøgle med individuelle nøgleandele. Da ingen enkelt part kan få adgang til hele nøglen, overvinder Bitbot sikkerhedssårbarhederne hos sine konkurrenter.

Bitbot er stolt af sine ekstra sikkerhedsfunktioner. Den inkluderer Knightsafe, en decentraliseret og open source-tjeneste til selvopbevaring af digitale aktiver. Andre omfatter anti-MEV Bot til blockchain-overvågning og anti-rug-funktioner til at beskytte investorerne. Potentialet for, at Bitbot bliver investorernes darling og giver et stort afkast, er ganske enkelt stort.

Kunne Bitbot stige 100x i 2024?

Det er den helt perfekte timing for Bitbot-lanceringen, som kommer, mens markedet varmer op til et opsving. Bitcoin steg til næsten $50.000 for nylig, hvilket faldt sammen med godkendelsen af den første spot-ETF. Tilsvarende er Bitcoins halvering, der forventes i april 2024, en anden kommende positiv trigger.

Bitcoin betragtes som et barometer for resten af sektoren, der udløser andre token-køb og bull runs. Et opadgående marked kan simpelthen være med til at frigøre værdien af Bitbot.

Som tidligere nævnt bliver nichetokens desuden mere og mere populære. Selv da kryptomarkedet var i krise, oversteg handelsvolumen på bots som Unibot, Banana og Maestro 5 milliarder dollars. Mængderne understreger, at handelsautomatisering er den næste store ting, og at Bitbot er en central spiller.

På trods af utvivlsomme sikkerhedsbrister har handel med bot-tokens som Unibot oplevet gevinster på over 200 gange. Med sin overlegne sikkerhedsmodel har Bitbot et lignende og højere potentiale. En forudsigelse på 100x er derfor ret konservativ set i betragtning af den historiske prisudvikling.

Sammenfaldet med det opadgående marked og den attraktive pris på $0,01 gør Bitbot til et token, som man skal holde øje med. I fremtiden er målet at børsnotere BITBOT på de bedste børser og opnå en markedsværdi på $1 milliard. Investorerne kan besøge projektets hjemmeside for at købe tokenet, når forsalget åbner.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.