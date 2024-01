Bitbot-token salg starter med et brag, selv efter krypto stigning går i stå

Kryptovalutamarkedet er trådt ind i en mini-vinterperiode, efterhånden som det seneste rally falmer, og som investorer reflekterer over sidste uges godkendelse af en Bitcoin ETF. Bitcoin forblev under pres på $43.000, mens den samlede markedsværdi for alle digitale mønter er faldet til $1,76 billioner.

Bitbot token-salget starter

Kryptovalutaer er ikke de eneste aktiver, der kæmper, da aktier og råvarer har trukket sig tilbage i takt med, at håbet om rentesænkninger mindskes. Amerikanske aktieindeks som Dow Jones, Nasdaq 100 og Russell 2000 er alle gået tilbage. Globalt er indeks som Nifty 50 og Hang Seng også styrtdykket.

Alligevel klarer Bitbot, et firma, der lancerede sit token-salg i onsdags, det godt, da det tiltrækker investorer fra hele verden. Ifølge sin hjemmeside har Bitbot rejst næsten $30.000, få timer efter at token-salget startede. Udviklerområdet sigter mod at rejse $200.000 i første fase, før de øger prisen gradvist.

Token salg er blevet en populær måde for kryptoprojekter at rejse penge på. Disse salg rejste millioner af dollars i 2023, og analytikere forventer, at væksten vil være stærkere i år, når renten begynder at bevæge sig nedad. Der er også en mulighed for, at efterspørgslen vil stige forud for og efter, at Bitcoin gennemgår en halvering i april.

Mange mennesker, der investerede i token-forhåndssalg, har tjent en formue i de sidste par måneder. For eksempel havde Metacade på sit højeste en markedsværdi på over $32 millioner, hvilket var højere end de $15 millioner, som udviklerne rejste i deres token-salg.

Hvad er Bitbot?

Bitbot er en virksomhed, der forsøger at ændre krypto handelsbranchen. Det sigter mod at gøre det ved at skabe en selvopbevarende handelsbot, der vil hjælpe handlende med at automatisere handel og generere stærke resultater over tid. Den vil have ydeevne i institutionel kvalitet, en smidig brugeroplevelse og lynhurtig udførelse.

Vigtigst af alt har Bitbot indbyggede anti-tæppetræk algoritmefunktioner, der hjælper med forebyggende at opdage og reducere risikoen på markedet. Du kan læse mere om handelsbotten i denne hvidbog.

Bitbot vil blive drevet af tokenet $BITBOT, som vil have flere funktioner som indtægtsdeling, eksklusiv adgang til funktioner i økosystemet og deltagelse i fællesskabet. Det vil også blive brugt til at betale for adgang og fremme styring, når det bliver fuldt decentraliseret.

$BITBOT har en forsyningsgrænse på 1 milliard tokens. Ifølge tokenomics vil 20% af disse gå til udvikling, mens 30% vil blive tilbudt til offentligheden gennem videresalgsprocessen. Andre tokens vil gå til markedsføring, finans, fællesskab og likviditet.

Er $BITBOT et godt køb?

At investere i kryptotokens er forbundet med høj risiko og stor belønning. Når det fungerer, kan processen være meget givende, som vi så det med tokens som Pepe og Bonk. Tidlige investorer i disse tokens tjente en formue, da de steg kraftigt i 2023.

Derfor er reglen, at folk kun bør investere en lille del af deres midler i disse tokens. I dette tilfælde, hvis tokenprisen stiger, vil de se stærke afkast. På den anden side, hvis tokenet kollapser, vil deres tab være minimale.

