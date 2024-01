Trade Desk (TTD) tilbyder en overbevisende væksthistorie: skal du akkumulere?

Et tab på næsten 10% YTD for Trade Desk Inc. (NASDAQ:TTD) aktien vil naturligvis være en snak. Det er på trods af et magert gennemsnitligt tab på mindre end 1 % for sine tech-kolleger i Nasdaq-sammensætningen.

Trade Desks præstation i løbet af året er dog imponerende med over 35 % sammenlignet med Nasdaqs tab på 10 %. Vores foreløbige analyse viser, at Trade Desk kan fortsætte med at bløde, men nedadgående tendens vil ikke vare længe. På længere sigt er TTD attraktiv og en af de bedste vækstaktier i 2024.

Med hensyn til værdiansættelse er Trade Desk statistisk overvurderet med et PEG-forhold på 1,99 på Zacks Rank. Forholdet er i overensstemmelse med branchegennemsnittet på 1,99, hvilket betyder, at Trade Desk er prissat på peer-niveauer. Værdiansættelsen fortæller dog ikke en komplet historie om vækstaktien.

En stor del af årsagen til de seneste fald i Trade Desk er markedsstemningen siden 3. kvartalsresultaterne. Virksomheden rapporterede en 25% år-over-år vækst i omsætningen til $493 (£389) millioner og en stigning på 27% i EPS. Resultaterne var komfortabelt højere end analytikernes estimater. Aktien havde dog en svag udvikling efter skuffende udsigter.

I 4. kvartal forventer Trade Desk en omsætning på $580 (£458) millioner, mindre end de $610,4 (£482) millioner estimater. I en telefonkonference til investorer bemærkede Trade Desk virkningen af Hollywood- og bilstrejker på annonceindtægterne. Påvirkningen vil naturligvis kunne mærkes i efterfølgende kvartalsresultater.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Trade Desk-aktien er helt sikkert ved at vælte af virkningerne af stor investoroptimisme. Det, der står klart, er, at virksomheden fortsætter med at generere voksende indtægter. Trade Desk fortsætter også med at tage markedsandele fra sine storebrødre, Meta og Alphabet, i digitale annoncer. Nøglen til væksten har været dets programmatiske annonceringssystem, der bruger AI til at forenkle annoncekøb.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Mere så er strejkerne, som var elefanten i rummet til den matte præstation, aftaget. Det er derfor et spørgsmål om tid, før aktien begynder at præstere. Når Trade Desk rapporterer 4. kvartals indtjening den 21. februar, vil resultaterne blive fulgt nøje. Optimismen er ved at opbygge, at ydeevnen ville overraske, med TipRank-estimater, der tildeler et stærkt køb.

TTD teknisk analyse – salgssvaghed ved 200-dages MA

Copy link to section

Source – TradingView

Oddsene er imod Trade Desk-aktier fra et teknisk investeringssynspunkt. Aktien er under salgspres efter for nylig at have styrtet under 50-dages MA. Trykket stiger ved 200-dages MA, med indikationer på, at det kan gå ned under. Et brud under $63 kunne se aktieøjet et nyt lavpunkt mod $56-niveauet.

Skal du købe Trade Desk-aktier?

Copy link to section

Selvom TTD er en grundlæggende god aktie, kan den seneste svaghed fortsætte forud for Q4-resultaterne. Vi betragter det seneste salg som en markedsreaktion på svag guidance, ikke virksomhedens fundamentale forhold. Salget kunne dog fortsætte baseret på de tekniske udsigter. Investorer bør overveje at købe TTD på et lavere niveau og følge resultatet for 4. kvartal.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.