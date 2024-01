Dogwifhat rammer ATH midt i Binance-noteringen, mens Memeinator sejler gennem sit forsalg

Mens kryptomarkedet varmer op til en ny epoke for meme-mønterne, så tager Solana-baserede Dogwifhat glansen af nogle af de bedste mønter i sektoren. Binance Futures’ annoncering i dag har bidraget til opsvinget, og det samme har andre positive udviklinger.

Men midt i denne seneste prisstigning er der et projekt, hvis forsalg fanger investorernes opmærksomhed som aldrig før. Find ud af, hvorfor Memeinator (MMTR) kunne være byens hotteste meme-mønt, når den rammer markederne.

Dogwifhat rammer nyt højdepunkt midt i futures børsnotering

Dogwifhat (WIF) er den seneste meme-mønt på Solana, der stiger midt i nyheden om en ny børsnotering på kryptobørsen Binance.

Torsdag annoncerede Binance Futures, at de ville tilføje USDⓈ-M WIF Perpetual Contract. Den evige futureskontrakt, der er fastsat til den 18. januar 2024 kl. 14:15 UTC, vil tilbyde op til 50x i gearing. Nyheden fra Binance Futures, kombineret med kapitalforvalteren Franklin Templetons positive kommentar om Solana.

Ifølge CoinGecko-data nåede WIF-prisen en ATH på over $0,46, før nogle af stigningerne blev reduceret. Men den er stadig et godt stykke over det laveste niveau nogensinde på $0,0015, som blev set i december. Den har en markedsværdi på $433 millioner, hvilket placerer den på sjettepladsen blandt de største meme-mønter efter CorgiAI, Pepe, Bonk, Shiba Inu og Dogecoin.

Memeinator (MMTR) forsalget på rette kurs, mens interessen stiger

Mens meme-mønterne målretter endnu en opadgående kurs, med Dogwifhat og Myro i spidsen for dagens stigninger, kunne det så være det bedste tidspunkt at finde en ny meme-mønt perle? Hvad nu, hvis projektet kommer med ægte nytteværdi og er klar til en fjendtlig overtagelse af underordnede tilbud, mens det ser ud til at udfordre den samlede dominans?

Et kig på Memeinator antyder, at det er en meme-mønt, der sandsynligvis vil skabe den største FOMO, når den til sidst lanceres. Data viser, at investorerne positionerer sig aggressivt, og MMTR’s forsalg er på vej til at melde udsolgt i alle 20 faser på rekordtid.

Med 12 udsolgte faser, og en 13. der er ved at lukke, har Memeinator rejst mere end $3,7 millioner. MMTR-prisen er også steget til $0,0197, hvilket betyder, at de første investorer kan se frem til et potentielt afkast på 192% ved udgangen af fase 20.

Er det for sent at deltage i Memeinator-forsalget?

Selvom du går glip af spændingen i de første 12 faser, så kan du opnå en ROI på 48% ved at købe dig ind før næste fase, hvor prisen stiger til $0,0208. Antagelsen her er, at forsalget vil fortsætte for at nå den endelige token-salgspris på $0,0292.

Den forventede token-lancering, børsnoteringer og udviklingen af økosystemet er vigtige højdepunkter i projektets køreplan. Play-to-earn-spillet (P2E) og staking – som allerede er live og tilbyder op til 45% staking-belønning – skiller sig især ud. I betragtning af udsigterne for MMTR og den bredere branche, så kunne dette være en af de bedste meme-mønter at købe i 2024.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.