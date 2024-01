Kryptopriser: Pullix (PLX), Celestia (TIA), Decentraland

Kryptovalutapriserne havde endnu en svær uge, da investorerne fortsatte med at sælge Bitcoin ETF-nyhederne. Bitcoin faldt til et lavpunkt på $41.000, hvilket er meget lavere end sidste uges højdepunkt på næsten $50.000. Andre mønter som Ethereum, Solana og Cardano forblev under pres. Denne artikel vil se nærmere på nogle af de vigtigste mønter at holde øje med i weekenden, såsom Celestia (TIA), Decentraland (MANA), og Pullix.

Pullix prognose

Pullix fortsatte med at give den gas i denne uge, selv da kryptofrygt- og grådighedsindekset trak sig tilbage. Ifølge deres hjemmeside har Pullix rejst over $11 millioner i deres token-salg, hvilket gør det til et af årets bedst præsterende token-salg.

Til at begynde med er Pullix en virksomhed, som har til formål at ændre kryptobranchen ved at udfordre Binance og Coinbase. Det er en børs, der kombinerer styrken fra centraliserede og decentraliserede børser.

Slutproduktet vil være en hybridplatform, der løser nogle af de udfordringer, som disse børser har. For eksempel vil den have lav slippage ved at have avanceret likviditet i økosystemet.

Desuden vil virksomheden have $PLX, en trade-to-earn-kryptovaluta. Indehavere af tokenet vil tjene nogle penge afhængigt af det overskud, som det vil give. De vil også modtage kommissionsrabatter, når de handler i økosystemet.

Mens CEX- og DEX-økosystemerne er meget mættede, mener analytikere, at der er plads til en avanceret virksomhed, der har bedre funktioner. Du kan læse Pullix’ hvidbog her.

Celestia (TIA) prognose

Celestia, en modulær blockchain-platform, har været en af de bedst præsterende spillere i kryptobranchen. TIA er steget med næsten 700%, hvilket giver det en markedsværdi på over $2,8 milliarder, hvilket gør det til et af de største netværk indenfor kryptobranchen.

I 4H-diagrammet ser vi, at TIA-tokenprisen har været i en stærk opadgående tendens, og i denne uge sprang den til et rekordhøjt niveau på $20,32. Derefter trak den sig tilbage og testede igen det vigtige støtteniveau ved $16,37. Tokenet er inde i den stigende kanal vist i lilla og ligger lidt over det 50-perioders glidende gennemsnit.

Derfor er udsigterne for mønten positive, og det første mål er det psykologiske niveau på $19,0. En bevægelse under støtten på $16,37 vil annullere dette optimistiske perspektiv.

Decentraland prognose

Decentraland MANA har været under pres på det seneste, da aktiviteten i dets økosystem er aftaget. Som følge heraf faldt tokenet tilbage fra decemberhøjden på $0,6062 og nåede et lavpunkt på $0,3958 i sidste uge.

Den er nu vendt tilbage og har krydset den vigtigste modstand ved $0,4340, det laveste niveau den 3. januar. Mønten har bevæget sig lidt over det 50-perioders glidende gennemsnit og dannet et lille omvendt hoved-og-skuldre-mønster.

Derfor er udsigterne for MANA mildt positive, og den næste pris, man skal holde øje med, er $0,50. En bevægelse under $0,44 vil annullere dette optimistiske perspektiv.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.