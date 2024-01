Kunne Marathon Digital Holdings aktie (MARA) etablere støtte til $16?

Marathon Digital Holdings Inc. (NASDAQ:MARA) steg 0,37 % fredag. Da aktien steg i fredags, steg de handlede mængder også. Kapitalgevinsten kom efter fem dage i træk med tab. Selvom de er små, signalerer gevinsterne positive ændringer i markedsstemningen, hvilket favoriserer blockchain-aktien.

Tidligere resultater er en vigtig indikator for, hvordan aktien kan klare sig på kort og mellemlang sigt. Før Mara Digital Holdings opnåede 0,37 % i fredags, faldt 24,98 % af sin værdi på kun 5 dage. År til dato har aktien tabt 39,45 pct. Marathon Digital foretager dog et interessant aktievalg, fordi det stadig er 140,03 % højere end for 1 år siden. Investorer tiltrækkes af sandsynligheden for at fordoble værdien på et år ved at investere i den volatile aktie.

Virksomheden er strategisk positioneret til at drage fordel af den stigende interesse for digitale aktiver. Som en cryptocurrency-minevirksomhed er værdiansættelsen af Marathon Digital tæt forbundet med kryptobevægelser. Aktien er et interessant valg at se, når investeringsmulighederne omkring digitale aktiver stiger. Den seneste udvikling omkring krypto-ETF’er har skabt mere interesse for virksomheder som Marathon Digital.

Et vigtigt spørgsmål er, hvilken investeringsstil der passer bedst til virksomheden. Mara Digital Holdings er en A-vurderet momentumaktie. Det gør det attraktivt for momentum investorer. Ydeevnen på kryptomarkederne spiller en afgørende rolle i virksomhedens fundamentale og tekniske vækst. Efterhånden som volatiliteten stiger på kryptovalutamarkederne, forventes momentum at bygge op for virksomheden. Aktien rummer et stort potentiale for momentum investorer.

Mara Digital Holdings kan falde på $16

Kilde: TradingView

Fra et teknisk synspunkt kunne Mara Digital Holdings etablere support til $16. Analyse viser, at RSI på 38,78 nærmer sig den oversolgte region. Det betyder mindre sandsynlighed for yderligere fald. 14-dages SMA for RSI på 53,12 indikerer et neutralt syn på prisudviklingen. Vejledende kan værdiansættelsen af Mara Digital Holdings falde på de nuværende niveauer. Da værdiansættelsen falder til $16, kan dette være et godt indgangspunkt for momentumhandlere.

Resumé

Mara Digital Holdings er en attraktiv momentumaktie. Det giver eksponering til kryptovalutapriser og markeder. Efterhånden som volatiliteten i det digitale aktivområde stiger, kan Marathon Digital vinde fundamentalt og teknisk. Værdiansættelsen på $16 er et godt købsindgangspunkt, når prisen falder.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.